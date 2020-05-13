【全國兩會】明起進京郵件要「二次安檢」　無貼安檢標籤一律退回

全國「兩會」即將在下周舉行，國家郵政局在周三（13日）發出通知，要求自明天（14日）起至閉幕翌日期間，各地要對寄往北京的郵件速遷要強化過機安檢措施，逐一加蓋或者黏貼安檢標籤，載明安檢單位。在處理中心對進京郵件速遞全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢標籤一律退回，不予中轉投遞。 此外，處理中心要根據實際情況，配合公安、國家安全等部門對寄往重點部門的郵件速遞實行投遞前「三次安檢」。

國家郵政局在通知中要求，各級郵政管理部門、各寄遞企業要認真分析研判寄遞服務需求和安全穩定風險，採取有針對性管理舉措，維護郵政速遞業安全穩定運行，維護寄遞渠道安全暢通，保障全國兩會順利舉辦。

通知並強調，各級郵政管理部門要維護安全穩定，按照整體防控、以面保點的思路，按照「外圈保內圈、內圈保核心」和「從嚴從緊、重點管控」的原則，督促寄遞企業嚴格執行收寄驗視、實名收寄、過機安檢「三項制度」。

通知同時指出要加強疫情防控。（中新社）

通知同時指出要加強疫情防控，各級郵政管理部門、各寄遞企業要按照國家郵政局工作部署，持續做好疫情防控工作。各企業要參照國家郵政局印發的的建議，改善生產操作流程管理，認真執行佩戴口罩、體溫檢測、消毒通風、避免聚集等防控措施，抓緊抓實抓細常態化疫情防控工作，嚴防發生「聚集性感染事件」。

（綜合報道）