中紀委：已查封凍結趙正永有關房產和公司股權約1億

日前，原陝西省委書記趙正永受賄案一審開庭，趙正永被控斂財7.17億元（人民幣，下同）。 對於趙正永巨額財產的去向，中紀委網站5月13日披露，中紀委國家監察委已扣押、查封並移送司法機關約6.31億元，並查封、凍結了約1億元的房產和公司股權；同時，還查封、凍結了與趙正永有關的房產和公司股權，合計約1億元。

據稱，趙正永案扣押的涉案資金和物品，均已收繳到位；查封的涉案房產和凍結的公司股權，將按照司法機關判決進行處置。此外，趙正永違紀違法財物已由紀檢監察機關全部追繳到位。

此前5月11日，天津市第一中級人民法院一審公開開庭審理了趙正永受賄一案。根據指控，2003年至2018年，趙正永利用職務上的便利，非法收受財物共計折合人民幣7.17億餘元，其中2.91億餘元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。

庭審中，趙正永當庭表示認罪悔罪。

值得注意的是，趙正永這一斂財金額刷新了中共十八大以來紀錄。在這之前，內蒙古自治區人大常委會原副主任邢雲是中共十八大後斂財最多的「老虎」。媒體報道，邢雲及其家人收受財物折合人民幣約4.49億。2019年12月，邢雲因受賄罪被判死緩，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。