【新冠肺炎】將懲戒美國就疫情起訴中國者？　外交部未正面回應

官媒《環球時報》引述相關消息人士透露，指由於對美國國內就疫情針對中國的追責訴訟極為不滿，中國政府已著手準備對一些美國國會議員、密蘇里州以及美國相關個人及實體，採取必要懲戒措施，並稱不會只是象徵性地反制，「必須要打痛他。」 中國外交部發言人趙立堅在周四（14日）的記者會上未有正面回應，但強調中國敦促美國停止對中國的汙蔑抹黑，停止審議推進有關的反華議案，制止針對中國的濫訴行為。

美國共和黨籍參議員Tom Cotton是其中一個被《環球時報》點名的美國國會議員。（資料圖片）

《環球時報》有報道中點名多位美國國會議員，以及美國的組織、州份，例如有美國共和黨籍參議員Josh Hawley、共和黨籍參議員Tom Cotton、共和黨籍眾議員Chris Smith、共和黨籍眾議員Jim Banks、美國保守游說組織「自由觀察」（Freedom Watch）、總部位於得克薩斯州的美國企業Buzz Photos、美國密蘇里州總檢察長Eric Schmitt等。

對於上述消息，趙立堅表示指美國一些人自己抗疫不力，辜負美國民眾的信任，卻不認真思考如何改進工作，反而大搞諉過於人、推卸責任的政治操弄，想方設法對中國提出濫訴，搞所謂追責，「日前美國媒體披露了共和黨有關通過積極攻擊中國以應對疫情的備忘錄，將這些人的伎倆曝光於世。」

但有關中國的懲戒措施，趙立堅就未有正面回應，僅稱「目前我沒有更多的評論。」

（綜合報道）