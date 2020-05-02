【新冠肺炎】美國加徵關稅懲罰中國？　特朗普 ：當然是一個選項

美國總統特朗普（Donald Trump）指中國延誤通報導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情傳播，有意就此報復中國。他4月30日說調升關稅「當然是一個選項」（certainly an option）。

他說：「關於中國的很多事情正在發生。我們顯然對於已發生的事不滿。這是一個壞的情況——全世界、183個國家。關於這個（疫情）我們會有很多可說。它（加關稅）當然是一個選項。它當然是一個選項。」

路透社及美國有線新聞網絡（CNN）4月30日分別引述消息人士報道，指國務院、白宮國家安全委員會、財政部及國防部等華府部門正考慮不同方案，包括制裁、實施新一輪關稅、撤銷中國的主權豁免，甚或至是取消美國債務責任等，向中國或其他國家承受疫情在全球惡化的責任。

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其中一名消息人士認為，美國現時仍向中國採購個人防護物資，因此推出懲罰措施可能影響採購和貿易協議，所以必須作周詳考慮。而白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則否認報道，指美債義務的完全信任和信用是神聖不可侵犯。

特朗普亦表示可以向中國實施關稅，而無需走到取消償還美債這一步。他認為中國可能無法阻止疫情擴散，或是故意這樣做，但拒絕表態就中國國家主席習近平是否要為疫情負責，惟他指與疫情相比，中美貿易協議已是次要。