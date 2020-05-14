新冠肺炎│美國安顧問稱中國20年來傳播5次瘟疫　中方斥胡言亂語

針對美總統國安事務助理奧布萊恩（Robert O'Brien）稱，在過去的20年裏，中國對外傳播了5次瘟疫，分別是非典、禽流感、豬流感和新冠肺炎。

在今天（14日）的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅對此回應表示，「美國政客為了抹黑別人，經常胡言亂語。奧布萊恩應該搞清楚事實再說話，比如2009年豬流感公認始於美國，艾滋病也最先在美國爆發。」

美國務卿蓬佩奧等美國官員此前曾一直質疑中國的疫情數據並要求中方提供全面透明的疫情信息。（Reuters）

趙立堅強調，「我們始終認為，流行性疾病不分國界、種族，是人類的共同挑戰。疫情可能在任何地方隨時發生。疫情當前，美國政客不應一味『甩鍋』、推責，因為這解決不了美國的問題。他們應該把精力放在做好自身防控工作、促進國際合作上，這才是正道。」

在當天的記者會上，對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等美方官員近日再次表示，中國拒絕分享保護美國人民安全所需的信息，致疫情蔓延。

趙立堅再次回應強調，「中方已多次詳細介紹了中方應對疫情時間線，事實清楚明白。希望美方本着公開、透明、負責任的態度，及時回應本國人民的關切，而不是一味甩鍋推責。」