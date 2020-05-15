美國限制中國記者簽證　新華社批美新聞自由「虛偽」

日前，美國政府對在美工作的中國記者施加了新的限制措施。美國國土安全部此前表示，在非美國新聞媒體工作的中國記者只能拿到90天的工作簽證，相比該機構過去發放給持中國護照及有效入境簽證記者的無限期單次入境簽證相比，停留時間大大減少。 5月14日，新華社就此事表態，稱此事充分暴露美方「標榜的新聞自由的虛偽性」，對此強烈譴責，並呼籲美國停止對新華社駐美機構和人員的「打壓限制」。

特朗普政府近日縮短中國媒體人員簽證有效期。（AP）

新華社發言人表示，美方將中國媒體駐美記者的簽證有效期縮短為90天，是針對中國記者的歧視性做法和無端打壓，充分暴露了美方標榜的新聞自由的虛偽性。

發言人說，新華社駐美記者長期以來嚴格遵守美國法律法規，「同時秉持客觀、公正、真實、準確的原則報道美國新聞」。

發言人指美國不斷升級針對中國媒體的限制打壓，嚴重干擾新華社駐美機構和人員的工作和生活秩序；此外，多位新華社記者申請赴美簽證時遭到審查、拖延等刁難，一些記者回國休假時因美方無故拒籤而無法返回工作崗位。

發言人呼籲美國立即撤回這項決定，並保障新華社駐美機構的新聞報道等合法權利。

此前，中國外交部發言人趙立堅曾就此事表示，美方有關錯誤做法是對中國媒體政治打壓的升級，中國對此表示強烈不滿和堅決反對。