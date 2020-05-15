【假奶粉】內媒揭固體飲料充奶粉行銷多省　醫生推薦可獲佣金

湖南郴州永興縣「大頭BB奶粉事件」引起全國關注。5月13日，郴州市市場監督管理局、衛健委向表示，此次事件定性為虛假宣傳，已對涉事企業下達處罰決定書；企業將聯合醫院按退一賠三（無條件退款、當賠償消費者三倍的損失）的方式向受害者家屬賠償，已安排患兒進行體檢，涉事醫生停職一年。 內地媒體發現，同類固體飲料產品不僅在湖南，於其他省份亦被銷售。有商家與醫院合作出售這類固體飲料，醫生還可拿佣金。銷售員甚至不清楚產品功效，但會按照公司的宣傳，「特意避開固體飲料而說成是奶粉。」

江西省萍鄉市的張女士也曾將固體飲料作為主食給孩子食用。她表示，2017年底，自己剛剛9個月孩子身體不舒服，醫生檢查後表示可能是蛋白質過敏，稱孩子需要吃氨基酸奶粉。最終，該醫生推薦了「佳瑞寶」。張女士稱，自己對醫生的推薦深信不疑，當天就去醫院旁邊的母嬰店買了佳瑞寶，「店員說這是奶粉，過敏就吃這個。」

張女士被醫生推薦後購買的「佳瑞寶」，標明「嬰兒適用」。（新京報）

吃了7個月後，張女士開始察覺到孩子的異常。「孩子很瘦，個頭兒也小，感覺有點營養不良。」之後，張女士停用了這款奶粉。

直到這幾日看到湖南郴州「奶粉事件」的新聞報導，張女士才發現，自己當初購買的佳瑞寶也是「固體飲料」，而非「特醫奶粉」。

廠家和醫生「合作」，賣一罐佣金60元

廣東人的鍾先生在孩子查出過敏後，也購買過這款佳瑞寶產品。鍾先生稱，當時醫院旁邊藥店的銷售人員向其推薦了佳瑞寶，「說這個是專門針對乳蛋白過敏的，賣得特別好。」

購買後，他也把佳瑞寶當作孩子的主食。但吃了一個月後，孩子突然發燒，鐘先生便帶著孩子去醫院檢查。「當時醫生說，孩子胃裡有一些黑色的東西，懷疑是吃的奶粉有問題。」

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據悉，該產品生產方是寧波特壹食品有限公司，該公司旗下包括佳瑞寶在內的產品同時出現了「配方粉」和「固體飲料」兩種標注，涉嫌用固體飲料冒充特配粉出售。

寧波特壹食品有限公司的裴經理曾向記者介紹，醫院某些科室的醫生，都是他們的重點「公關」對象。一罐「佳瑞寶配方粉」市場價為338元，如果走醫務管道，拿貨價可低至5.5折；走母嬰管道拿貨價為7折左右。通常情況下，醫生每説明售出一罐這樣的「特配粉」，就有60元左右的佣金。

除了母嬰店，佳瑞寶還出現在廣東、江西、北京等地的藥店及醫院旁的超市中。這款固體飲料的銷售對象均是鬧肚子後被懷疑蛋白質過敏的嬰幼兒。

銷售員稱「會特意避開固體飲料說成奶粉」

跟郴州「大頭娃娃奶粉事件」涉及的倍氨酚產品相似的是，佳瑞寶也是廠家推銷到門店售賣，並且店家將其介紹為，「專門針對蛋白質過敏的孩子食用，可以當作主食。」

為瞭解佳瑞寶當時推銷手段，記者聯繫了鍾先生購買佳瑞寶的藥店。該店工作人員介紹佳瑞寶時，仍然將其稱為「奶粉」，並未說明產品是固體飲料。「之前我們店裡有賣，銷量很好的，但是現在公司沒貨了。」

銷售人員曾向張女士表示，這種固體飲料是奶粉，而且比普通奶粉更好。（新京報）

兩名從事上述佳瑞寶固體飲料的銷售員告訴記者，推銷方式都是按廠家宣傳來的，但真正功效他們並不清楚。

而給張女士推銷佳瑞寶固體飲料的，是銷售員王麗（化名），在張女士遇到疑惑時，她還會為其做營養指導。

王麗曾解釋說，「我們這個奶粉是氨基酸奶粉，可以直接在體內消化吸收」，按照她的說法，因為孩子過敏，吃佳瑞寶奶粉可以免去攝入蛋白質的環節，以此獲得所需營養。

2019年11月4日，寧波特壹食品公司因發佈虛假廣告，被寧波市市場監管局罰款人民幣四百六十余萬元，並被沒收標籤不合格產品八千餘罐。（新京報）

不過，此後面對記者的詢問，她又改口稱，自己只是一名配送員，幫朋友推銷佳瑞寶，並不知道這個產品的具體功效。「說白了就是依葫蘆畫瓢，廠家怎麼宣傳我們怎麼介紹。」

寧波市市場監管局2019年5月14日發佈情況通報稱，寧波特壹食品有限公司嫌違規，已責令企業停止生產涉嫌違規產品。同年6月5日，國家市場監管總局也發佈通告稱，寧波特壹食品有限公司未取得特殊醫學用途配方食品註冊和生產許可，並對其作出查扣產品、責令停止生產並召回產品的處罰措施。

不過，截至5月14日，寧波特壹食品有限公司官網顯示，公司旗下品牌裡，佳瑞寶仍位列其中。

（新京報）