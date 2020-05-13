固體飲料扮奶粉　湖南「大頭BB」家長：醫生推薦給牛奶過敏嬰兒

內地再現「假奶粉」！湖南郴州永興縣有多名家長近日發現孩子出現濕疹、體重嚴重下降，甚至頭骨畸形酷似「大頭BB」，並有不停自行拍頭等的怪異行為。 據內地傳媒報道，該批孩子已被醫院確診患上「佝僂病」，他們都曾食用過一款名為「倍氨敏」的「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」。但實際上，倍氨敏只是一種固體飲料，並沒有特醫奶粉的資格。受害孩子家人表示，他們的孩子多對普通牛奶過敏，因而被醫生推薦才購買這款產品。 目前，當地政府已經開始對事件進行調查，不過調查稱目前尚未發現有醫生參與事件。而涉事的湖南唯樂可健康產業有限公司則表示，涉事產品已經停止生產。

部分孩子的頭骨畸形酷似「大頭BB」。（微博）

報道指，該批孩子在體檢時都被診斷對牛奶過敏，故被醫生建議要購買倍氨敏。家長其後按指示到名為「愛嬰坊母嬰店」的店舖購買奶粉，並經導購員強烈推銷後購買倍氨敏作為「特醫奶粉」供孩子食用。雖然產品包裝上已有標示「固體飲料」等字眼，但導購員宣稱聲稱倍氨敏是店內最好及最暢銷的奶粉，許多對牛奶過敏的孩子都在吃，固體飲料亦只是奶粉的「別稱」。

據媒體報道，當地有一位月入僅僅2000元的孩子媽媽，為孩子的健康，每月給孩子買3000元的奶粉。然而，豈料孩子喝了一兩年的「奶粉」居然是一種固體飲料，孩子竟然變成了「大頭BB」。

事件在內地引起廣泛關注，永興縣委宣傳部在周二（12日）晚上回應指，該店從湖南唯樂可健康產業有限公司購進的47罐倍氨敏已全部售出，現時縣市場監督管理局、縣衛健局等相關職能部門已組成工作專班進行調查。宣傳部又指，會對涉及的5名孩子進行人文關懷，安排醫院兒科專家對其全面體檢，同時亦在在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查整頓行動。

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永興市場監管局：暫未發現有醫生參與

永興縣市場監管局宣傳負責人其後在周三（13日）指，調查小組正在盡力安撫家長的情緒，現時家長的訴求是要求涉事店舖及相關方作出賠償。此外，經調查小組了解，暫未發現有醫院和醫生參與。

另一方面，生產此產品的湖南唯樂可健康產業有限公司的客服在回覆傳媒查詢時指，倍氨敏早在去年年中已經停產，公司正進行調查。對於倍氨敏的種類和適用人群，客服指倍氨敏只是普通食品，普通人群均可以食用，產品符合國家的固體飲料標準。至於倍氨敏何以仍然有售並且售予對牛奶有過敏的孩子，客服指公司只是依據國家法規生產產品，對實際的銷售情況並不清楚。

涉事店家註冊資本僅1.5元

此外，內地信息平台天眼查顯示，銷售產品的郴州市永興縣愛嬰坊成立於2005年，經營範圍包括嬰兒用品及預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）批發兼零售。註冊資本為0.00015萬元（即1.5元）人民幣。愛嬰坊法人代表為廖銀軍，在永興縣開有5家門店，註冊資本共計23萬。

廖銀軍曾對受害兒童家長表示，這個倍氨敏是合格的。但被問到為何該公司此後竟將這個產品下架時，廖銀軍卻啞口無言。

倍氨敏的包裝上已有標示是「固體飲料」。（影片截圖）

事實上，今次已經是郴州在短短一年內第二次發生「大頭娃娃」假奶粉事件。今年3月30日，該市有超過10名家長發表聯署信，指郴州去年有一宗「大頭BB」奶粉事件，控訴郴州兒童醫院的醫生與醫院對面的一間藥房合作，向患病孩子的家長推銷名為「舒兒呔」的奶粉，該款奶粉與倍氨敏同樣都是固體飲料，並非特醫奶粉，結果導致不少孩子營養不良，部分身高、智力及行動能力明顯落後其他同齡孩子，嚴重者甚至出現不同程度的器官損傷。

（綜合報道）