【新冠肺炎】回應1月初銷毀病毒樣本指控　國家衛健委：混淆視聽

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，成為疫情重災區的美國，國務卿蓬佩奧近日指控中國國家衛健委在1月3日下令銷毀病毒樣本，並且拒絕和其他國家分享所獲得的病毒毒株。 國家衛健委科教司監察專員劉登峰在周五（15日）的新聞發布上會指，銷毀病毒樣本的目的是要防範實驗室生物安全風險，「防範不明原因病原造成的次生災害」，同時又不點名批評蓬佩奧散播的言論是「純屬是斷章取義，有意混淆視聽。」

劉登峰指銷毀病毒樣本的目的是要防範實驗室生物安全風險，不點名批評蓬佩奧散播的言論是「純屬是斷章取義，有意混淆視聽。」。（國新辦）

劉登峰表示，面對當時仍是不明原因的疫情，病原鑑定是首要任務，亦是科學防控的基本工作，國家衛委健對此高度重視，立即組織國家級高水平的專業機構進行病原鑑定工作，「在這種情況下，我們也對病原體的致病性保持高度警惕，也組織專家進行綜合研判，基於防範生物樣本病原泄漏、確保生物安全。」

劉登峰稱，事實上中國法律法規對高致病性病原微生物樣本的保存、銷毀、實驗活動等都明確要求，例如明確規定對於實驗室條件達不到生物安全樣本保存條件要求，應就地銷毀或移交專業的保藏機構保管。

對於毒株分享一事，劉登峰就強調中國始終持積極開放態度，一直都是積極的貢獻者。例如為防範全球流感大流行，中國在世衛組織框架下向美國、日本、英國、澳洲、加拿大、俄羅斯等國家提供很多高致病性流感病毒毒株，「在新冠毒株分享方面，我們同樣持積極開放態度，願意在世界衛生組織的框架下，有序分享新冠病毒毒株，進一步加強國際合作和科學研究，推動新冠肺炎相關疫苗、診斷工具和治療藥物的研發、生產和公平分配。」

據內地傳媒《財新網》此前的報道，湖北省衛健委早在去年12月底就在檢測中獲得新型冠狀病毒「接近完整的病毒基因組序列」，報道並引述當地一間基因測序公司的消息來源指出，1月1日時接到湖北省衛健委官員的電話，對方通知武漢再有新型冠狀病毒的病例樣本送檢就不能再檢測，已有的病毒樣本則必須銷毀，並且不能對外發布相關論文和相關數據。

國家病原微生物資源庫在1月24日，發布由中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所成功分離的中國第一株新型冠狀病毒毒種資料及其電子顯微鏡照片。（國家病原微生物資源庫）

報道又指，國家衛健委辦公廳其後發布《關於在重大突發傳染病防控工作中加強生物樣本資源及相關科研活動管理工作的通知》，要求相關機構和個人，若已從有關醫療衛生機構取得相關病例的病毒樣本，應立即將樣本就地銷毀或送交國家指定的保藏機構保管，亦不得擅自對外資料，當中包括武漢病毒研究所，其一度被要求停止檢測及銷毀病毒樣本。

《財新網》此前的報道披露武漢病毒研究所曾一度被要求停止檢測及銷毀病毒樣本。（資料圖片）

另一方面，對於中國被指拒絕世衛派遣代表團前往武漢的實驗室進行調查，國家衛健委國際司監察專員李明柱回應指，世衛從來沒有就參觀某一個實驗室提出過請求，「所以『拒絕世界衛生組織去武漢實驗室』的說法是不符合事實的。」

此前世衛駐華代表高力接受英國天空電視台（Sky News）訪問時，指中國政府拒絕世衛參與調查新型冠狀病毒起源的請求，亦未允許世衛接觸武漢兩個病毒實驗室的文件。高力認為，儘可能地了解病毒以防止疫情再度發生是至關重要，中國並沒有充分的理由世衛排除在調查行動之外。

（綜合報道）