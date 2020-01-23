【武漢肺炎】管軼：病源被毀、不歡迎專家　估感染規模大沙士十倍

2003年沙士一役，港大新發病毒性疾病學講座教授管軼在廣州野味市場的果子狸身上，找到感染人類的沙士冠狀病毒，找到元兇遏止疫情擴散，成為沙士抗疫英雄。事隔17年，他本周二三（21、22日），與團隊到武漢考察，但找不到源頭，「源頭被銷毀得乾乾淨淨，這裏似乎不歡迎專家」，他對內地傳媒說，估計武漢感染規模大沙士十倍起跳，又說政府不作為，無奈做「逃兵」訂機票返港，感到極其無力。 在電話中他對《香港01》記者說，正在忙於研究並自我隔離，語氣非常無奈，讓記者引述內地傳媒的報道。

【武漢肺炎】1月22日早上10點後，武漢封城，武漢火車站有人消毒。（美聯社）

武漢百姓好可憐 仍在開派對

本周二、三，管軼與團隊到達武漢，希望像2003年那樣，找到沙士冠狀病毒的直接來源是果子狸，從而遏制疫情，但這次他失望而回，現已回港自我隔離。

周二他在武漢的「小東門市場」，發現許多人正在辦年貨，但環境衛生十分惡劣，通風設備很差，只有10%的戴口罩。「這說明即使前兩天中央已經發話高度重視，但當地衛生防護根本沒有升級。我當時就想，這都要『戰爭狀態』了，怎麼還沒拉警報啊，百姓好可憐，還在安心準備過大年，完全對疫情無感啊。」管軼對「財新」記者說。

他離開武漢前，感覺市民仍沒有意識到問題的嚴重，「就像一個可能受到原子彈攻擊的地方，人們卻還在打開派對，沒有任何戰爭動員和準備。這裏已經成為疫區！我更擔心的是好像原子彈爆炸衝擊波會使國民損失多麼大。」

港大病毒學教授管軼，本周二、三到武漢考察。（港大圖片）

「不歡迎專家、不需要科學家」

管軼希望到武漢找科研機構合作，但吃了不少閉門羹，願意合作的科研機構並不多，更無法找到病源，「當時華南海鮮市場封掉，洗地，『犯罪現場』都沒了，沒有證據怎麼破案啊。追溯動物源是個比較複雜的過程，我不可能隨便找到一個帶有病毒的動物就把它歸咎是元兇，需要規模和體系等科學分析。」

他直言「這裏似乎不歡迎防疫專家，不需要科學家」。

【武漢肺炎】1月22日武漢封城，醫院加強消毒。（美聯社）

沙士傳播鏈清晰 這次傳播源已鋪開

管軼更直指，肯定會有疫情爆發，但無法與沙士比較，令他感到極其無力，「沙士的60至70%的感染者都是來自個別超級傳播者，傳播鏈很清晰，只要封堵那幾個人的接觸者就可以了。但是這次，傳播源已經全面鋪開了，要做流行病學調查已經做不了了。」

感染規模沙士「十倍起跳」

他說保守估計，此次感染規模最終可能會是沙士的「十倍起跳」，「我經歷過這麼多，從沒有感到害怕過，大部分可控制，但這次我怕了。」

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春運大潮後封城錯過黃金時期 昨仍有旅行團出遊

武漢在今日凌晨2點多宣布「封城」，管軼認為現時封城已經錯過黃金防控期，對效果並不樂觀，因為春運大潮已經結束，武漢從15日已經開始回鄉潮，返鄉人潮中可能也都會有帶菌者。

武漢封城前一日，管軼離開武漢，他認自己做了「逃兵」，他對「財新」記者說：「我又見了一些當地部門，到了（21日）晚上我判斷，疫情在武漢已經無法控制了，就連我這種也算『身經百戰』的人都要當逃兵，於是趕緊定了22日的出城機票。第二天在機場，讓我再次驚訝到掉了下巴。機場人流已明顯下降，而機場居然還有個別旅行團出遊。」

港大新發病毒性疾病學講座教授管軼，原籍江西，沙士時追查到果子狸是冠狀病毒元兇，並成立香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室，擔任實驗室主任，亦是國際流感研究專家。

他接受《香港01》記者電話查詢，語氣無奈，表示正忙於工作，確認可引述內地傳媒的報道。