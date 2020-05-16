【新冠肺炎】吉林昨再增兩宗本土病例　舒蘭市管控封閉逾千幢民居

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，國家衛健委公布通報最新數字，內地在周五（15日）新增8宗確診病例，其中有6宗為境外輸入病例。 兩宗本土病例均是在吉林省吉林市，分別是當地此前病例的密切接觸者及有關聯，令舒蘭疫情至今已增至31人確診。

內地昨日新增的確診病例中，本土病例全部都是來自吉林省。（新華社）

舒蘭疫情未見止息，舒蘭市長金華在周六（16日）早上的吉林市疫情防控第四場新聞發布會上介紹，舒蘭的風險等級已經調整為高風險，並且全面進入戰時狀態。舒蘭市實施網格化管理及強化小區封閉管理，全市現已管控封閉1103幢居民樓，封閉1205個農村村屯。目前舒蘭共有230名病毒採樣醫護人員，並有獲國家衛健委支援一座負壓帳篷式移動實驗室，每日提供2000份以上的病毒檢測能力。截至周六，舒蘭已累計進行19228人次病毒檢測。

此外，舒蘭共設立15個隔離點，當中13個已經啟用，並且正在改建3個隔離點，擁有510個隔離房間。同時，在隔離點和居民小區，政府免費為居民發放中藥液，提高群眾免疫力。

吉林市已經停運所有客運班線、旅遊包車，僅貨運車輛正常通行。（中新社）

據國家衛健委的通報，內地在5月15日共新增確診病例8例，境外輸入病例有6宗（上海5宗，海南1宗），本土病例有2宗（均在吉林）；無新增死亡病例；新增疑似病例2宗，均為境外輸入病例（均在上海）。

內地至今有確診病例89宗（其中重症病例11宗），累計治愈出院病例78219宗，累計死亡病例4633宗，累計報告確診病例82941宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者739278人，尚在醫學觀察的密切接觸者5053人。境外輸入現有確診病例46宗（含重症病例3宗），現有疑似病例3宗。累計確診病例1698宗，累計治愈出院病例1652宗，無死亡病例。

無症狀感染者方面，內地共新增13宗無症狀感染者，其中1宗為境外輸入，同時當天有1宗境外輸入無症狀感染者轉為確診病例。目前尚在醫學觀察無症狀感染者有561宗，其中境外輸入30宗。

（綜合報道）