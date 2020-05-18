中國駐以色列大使杜偉健康原因意外去世　華春瑩Twitter貼文哀悼

中國駐以色列大使杜偉周日（17日）早上被發現在其位於特拉維夫市郊海爾茲利亞（Herzliya）的官邸內身亡，終年58歲。中國官方媒體《環球網》及央視均已證實其死訊，指初步判斷杜偉是因身體健康原因意外去世，但具體情況仍需進一步核實，並表示對他不幸逝世表示深切哀悼。

《環球時報》總編輯胡錫進亦在微博上稱，杜偉當日早上未有如常起床，同事後來進去叫他，卻發現他已經去世，並形容他走得非常突然，令外交部的同事非常震驚和難過。

胡錫進又引述杜偉的一位同班同學稱：「杜大使是個工作很拼的人，而且近來他天天加班，他的突然去世也讓老同學們不甚唏噓。」他又說對其離世的消息非常感慨，要向他及其他外交部的人員表達敬意。

另外，中國外交部發言人華春瑩亦在Twitter上發文，對杜偉身亡表示深切哀悼。

Deepest condolences to my colleage Ambassador Du Wei to Isreal! — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) May 17, 2020

杜偉2020年2月起擔任中國駐以色列國特命全權大使。根據中國駐以色列大使館網站介紹，杜偉在1962年10月生，為山東諸城人，是法學碩士。他歷任外交部科員、中國外交部歐亞司參贊、中國外交部政策規劃司副司長兼外交部重要文稿起草辦公室主任以及中國外交部政策規劃司副司長等職位。