法媒指中國在馬耳他駐比利時使館設間諜裝置監視歐盟　中方斥造謠

法國《世界報》等傳媒日前報道稱，中國在歐盟總部所在地布魯塞爾，長年暗中進行「間諜」活動，包括通過出資修建馬耳他駐比利時大使館，在大樓內安裝間諜裝置，監視歐盟執委會。 中國駐比利時大使館反駁有關報道，斥其缺乏事實根據，純屬捏造，企圖通過「炒冷飯」來吸引眼球，誤導和欺騙讀者。

馬爾他使館（左）和歐盟執行委員會（右）僅隔一條馬路。（Google Map）

中國駐比利時大使館17日發表聲明，表示已注到法國《世界報》等媒體刊文誣稱中國在比利時從事所謂「間諜活動」。中國駐比利時使館曾多次針對類似的不實報導予以駁斥和闢謠。

聲明強調，「假的真不了。謊言無論怎樣重複，也不可能變成事實。中國利用其他國家駐比使館從事『間諜活動』純屬造謠。」

使館指出，中比建交近50年來，始終在相互尊重、平等互利基礎上發展友好合作關係。以捕風捉影的手法誹謗中國從事所謂間諜活動，這種做法既不公正，也有違民意。希望有關記者和媒體拋棄有色眼鏡和意識形態偏見，停止發表不負責任的言論，停止對中比關係的造謠中傷。

早前報道，法國《世界報》等傳媒日前報道稱，中國2007年同意出資援助馬爾他，協助其翻修馬耳他駐比利時布魯塞爾大使館，當中囊括所有裝修工程、更包含建築物的購置，總額達2100萬歐元（約1.76億港元）。

報道稱，使館後方緊靠歐盟執行委員會，比利時國家安全局（VSSE）因此合理懷疑，中國情報人員可能趁著翻修的同時，在建築物內的木製傢俱安裝間諜裝置，方便長期監視歐盟的一舉一動。

針對事件，馬耳他政府回應稱，該國與中國的友誼關係非常牢固，當初中國幫忙支付大使館的修繕費用，雙方事先早已簽署協議，並指希望外界不要妄加揣測。