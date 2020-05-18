【中共反腐】全國兩會前夕　西藏自治區政府副秘書長扎西江措受查

全國兩會前反腐力度持續高壓。西藏自治區紀委監委今天（18日）通報稱，西藏自治區政府副秘書長、辦公廳黨組成員扎西江措涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

扎西江措為藏族「60後」官員，長期在西藏自治區任職。自1986年8月起，他任職於西藏自治區交通廳；1999年後，扎西江措任西藏天路交通股份有限公司黨委副書記、副董事長、總經理，後升為董事長。

2009年至2015年6月，扎西江措由西藏自治區交通廳黨委委員、副廳長升為西藏自治區交通運輸廳黨委副書記、廳長；2015年6月任西藏自治區政府副秘書長，直至如今落馬。

西藏自治區政府副秘書長、辦公廳黨組成員扎西江措被查。（截圖）

在此之前，轟動全國的少數民族落馬官員為維族高官努爾·白克力。2018年9月21日，中共最高反腐機構中紀委通報，國家發展和改革委員會原黨組成員、副主任，國家能源局原黨組書記、局長努爾·白克力因嚴重違紀違法落馬；2019年3月16日，努爾·白克力被雙開；同年12月2日，努爾·白克力被判處無期徒刑。

官方披露，努爾·白克力長期要求他人無償為其家人提供高級轎車、專用司機等服務，頂風違紀，多次違規接受高檔宴請，收受鉅額禮品、禮金；生活奢靡，貪圖享樂，道德敗壞，搞權色交易，大搞家族式腐敗。此外，其受賄金額達7,910萬餘元人民幣。

受賄近8千萬人民幣，原國家發改委副主任努爾·白克力被判無期。（資料圖片）

努爾·白克力獲刑，聚焦了社會對少數民族官員的關注。中共十八大後落馬的少數民族官員中，官階最高的為蒙古族官員楊晶，其一度做到國務委員、國務院秘書長職務，其次是努爾·白克力。

此外，還包括五位蒙古族官員：內蒙古自治區原統戰部長王素毅、內蒙古自治區黨委原常委、呼和浩特市委原書記雲光中、中國華電原黨組副書記、總經理雲公民、內蒙古自治區政府原副主席白向群；三位滿族官員：廣西壯族自治區政協原副主席劉志勇、山西省人大常委會原副主任金道銘和河北省人大常委會原副主任楊崇勇；土家族官員重慶市人大常委會原副主任譚棲偉、黎族官員廣東省原政協主席朱明國、瑤族官員廣西壯族自治區黨委原常委、南寧市委原書記余遠輝等人。

隨着中共反腐力度的進一步深化，少數民族官員貪腐案將持續引發社會關注。