【華為風波】美國封殺升級　華為余承東：所謂網絡安全只是藉口

就美國宣布擴大對中國電信設備製造商華為的制裁力度一事，華為消費者業務CEO余承東指其表面上是要消除網絡安全憂慮，實質上是要維護美國的全球科技領域霸主地位。

華為是世界上第二大手機生產商，此前每年向美國企業的採購額超過100億美元。（AP）

5月18日，針對美國對華為加強封殺的最新舉動，余承東在社交媒體發文稱，「所謂的網絡安全理由只是藉口。」他還表示，「關鍵是華為對美國技術霸權構成了威脅。」

同時，余承東發佈了一篇在社交媒體上盛傳的中文文章的鏈接，文章標題中提出《美國為什麼必須絞殺華為》的設問。

美國商務部5月15日宣布新的禁令，禁止任何一家使用美國設備的晶片製造商在沒有特別許可的情況下向華為提供晶片。中國商務部5月17日就上述事件表態稱「中方對此堅決反對」。並表示，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中國商務部指出，美方動用國家力量，以所謂國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規則的無視，更是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅。這損害中國企業利益，損害美國企業利益，也損害其他國家企業的利益。