【封殺華為】商務部：堅決反對美方持續打壓華為　將採取措施維權

美國商務部工業和安全局5月15日公布計劃限制華為利用美國科技和軟件來設計和製造半導體，從而保障美國國家安全。根據新規定，外國半導體製造商必須從美國取得許可證，方可向華為交付利用美國技術製造的半導體。 對此，中國商務部發言人今天（17日）表示，堅決反對美方發布的針對華為公司的出口管制新規。

美國商務部公布計劃，限制華為利用美國科技和軟件來設計和製造半導體。（資料圖片）

中國商務部稱，美方動用國家力量，以所謂國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規則的無視，更是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅。這損害中國企業利益，損害美國企業利益，也損害其他國家企業的利益。

中國商務部指出，中方敦促美方立即停止錯誤做法，為企業開展正常的貿易與合作創造條件。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美國商務部此前的公告指出，華為規避美國的出口管制。局方將修改外國生產的直接產品規則和實體清單，針對華為採購使用指定美國軟件和技術直接生產的半導體。聲明引述美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，美方一定要修改遭華為與海思半導體（HiSilicon，華為旗下公司）利用的規則，避免美國科技遭用於違背美國國家安全和外交利益的惡意活動。

（綜合報道）