蓬佩奧指中方威脅干預駐港美國記者工作　中國外交部回應

因新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，中美關係持續緊張。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）最新的言論再度指控北京，他表示，已經注意到，中國政府威脅要干涉美國記者在香港的工作，並稱任何影響香港自治的決定都可能影響美國對香港地位的評估。

在今天（18日）舉行的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅就蓬佩奧上述言論回應稱，一段時間以來，美方固守冷戰思維和意識形態偏見，不斷升級對中國媒體的打壓行動，要求中國有關駐美媒體機構登記為「外國代理人」，作為「外國使團」列管，變相驅逐60名中方記者，最近又大幅將中國駐美記者簽證停留期縮短為90天以內。

趙立堅說，美方上述錯誤行徑嚴重干擾中方媒體在美開展正常報道活動，嚴重干擾兩國間正常人文交流，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

趙立堅強調，造成當前局面，起因和責任都在美方，美方應立即糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將採取堅決的反制措施。

最後，他表示，香港事務純屬中國內政，任何外國政府組織和個人都無權干預。

這段時間以來，蓬佩奧多次發表涉港言論，中方則予以駁斥。（Reuters）

蓬佩奧5月17日表示，注意到中國政府威脅要干涉駐港美國記者的工作，警吿任何衝擊香港自治的決定，都可能左右美國對香港地位的評估。

蓬佩奧在聲明中說：「這些記者是新聞自由的一部分，不是宣傳幹部，他們的報道具有價值，為中國公民以至全世界提供資訊。」

消息指，蓬佩奧還強調，任何有損香港根據《中英聯合聲明》和《基本法》承諾的自治和自由的決定，都會影響美國對「一國兩制」及香港狀況的評估。

事實上，蓬佩奧本人在近期也曾多次評論香港問題。他在4月23日批評北京，在全球疫情大爆發期間頻頻作出挑釁行徑，侵蝕香港的高度自治，拘捕李柱銘等15名民主派人士。

他在4月29日提出，華盛頓方面持續關注北京干預香港自治，並表明反對香港《基本法》第23條立法，指任何在香港實施嚴厲國家安全立法的舉動，都不符合北京對「一國兩制」的承諾，及危害美國在港利益。

蓬佩奧還在5月6日宣布，美國國務院正在推遲向國會提交一份報吿，評估香港是否享有足夠的自治權，從而繼續接受美國的特殊待遇。

他當時說，拖延報吿是為了讓這份報吿能夠包括北京方面在5月22日「兩會」前夕可能考慮採取的任何行動。

對於美方發表的涉港言論，中國外交部曾多次回應稱，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干涉，批評美方個別人士顛倒黑白、挑撥離間的圖謀不會得逞。