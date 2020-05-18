中印士兵邊境發生摩擦　《環時》引軍方人士：印方蓄意挑起事端

印度傳媒日前報道，5月9日在印度北錫金縣（North Sikkim）的中印邊境，有印度及中國士兵發生摩擦，雙方人員都有輕傷，不過雙方經溝通後散去。 據官媒《環球時報》今日（18日）報道，從相關中國軍隊消息人士處獲悉，5月上旬以來，印方在中印邊境加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏執勤，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。

這位消息人士指出，中國邊防部隊加強加勒萬河谷地區管控，堅決應對印度越線侵權修建設施；加勒萬河谷地區是中國領土，當地管控情況十分清楚，而印方上述行動，嚴重違反了中印兩國關於邊界問題的有關協定，侵犯中國領土主權，損害兩國兩軍關係。

消息人士還表示，鑑於當前局勢，中國邊防部隊已採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控，堅決維護國家領土主權安全，堅決維護邊境地區和平穩定；中印雙方邊境一線部隊通過會晤交涉渠道，就當前事態保持溝通。

早前5月10日，據《印度斯坦時報》援引兩名不願透露姓名的印度高級官員稱，中印士兵5月9日在印度錫金邦北部地區發生上百人規模的對峙，對峙隨後在當地層級得到解決，期間出現肢體衝突，多名士兵受傷。報道稱，其不願透露姓名的消息源單方面宣稱，對峙發生的地點位於錫金邦納庫拉地區（Naku La）附近一處海拔超過5000米的山口。

另據英國《衛報》5月11日報道稱，印度軍隊東部司令部發言人Mandeep Hooda說，雙方的激進行為造成部隊人員受輕傷。雙方互相扔石頭和爭執，最終演變為動手互毆。他表示，對峙晚些時候通過對話和溝通解決，又指守衛部隊間的短暫對峙確實會在有爭議的邊界上發生。

圖為2009年1月17日一名中國士兵在乃堆拉山口（Nathu La Pass）望向攝影記者的鏡頭。他是在中印邊境駐守的中國士兵。 乃堆拉山口有舊絲綢之路之稱。（Reuters）

據悉，類似這種事件在中印就邊界問題有爭議時會出現，但在過去幾十年裏，相關事件都和平解決。

2017年，中印士兵曾發生衝突，在兩國實際邊境附近，雙方軍人發生爭執以及互相擲石。當時，中印就錫金附近的洞朗高原主權長期陷入爭議，印度認為當地是中國和不丹有爭議的地區，中國堅稱洞朗是固有領土。這件發生在實際控制線（LAC）附近的衝突，加劇兩國之間的緊張情勢。中國和印度在洞朗地區對峙超過2個月後，終在2017年8月28日同意結束對峙。

（綜合報道）