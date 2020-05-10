中印士兵在錫金發生摩擦　經溝通後雙方散去

印度媒體5月10日據消息人士報道，5月9日在印度北錫金縣（North Sikkim）中印邊境有印度及中國士兵發生摩擦，雙方人員都有輕傷。不過在經過雙方溝通後，中、印士兵散去，而事件性質並非對峙。

《印度快報》稱事件發生在5月9日，位於北錫金縣的中印邊境有印度及中國士兵發生摩擦，消息人士稱來自中國解放軍以及印度軍方人員在接近Naku La區域發生對峙（位置在Muguthang之前）。Naku La是一個位於北錫金縣的隘口，處於平均海拔高度逾5000米的地方。

圖為2009年1月17日一名中國士兵在乃堆拉山口（Nathu La Pass）望向攝影記者的鏡頭。他是在中印邊境駐守的中國士兵。 乃堆拉山口有舊絲綢之路之稱。（Reuters）

《印度斯坦時報》引述2名匿名的印度高級官員說，數名士兵在打鬥中受傷。第二名消息人士說：「4名印度士兵及7名中國軍人在一個涉及150人的對抗行為中受傷。」不過印度陸軍總部兩2名官員在接受該報訪問時，否認知悉事件。

《印度快報》引述消息人士確認雙方軍人有好鬥的行為，各有人輕傷，惟這次摩擦是「暫時以及持續時間短」。事件性質並非對峙。在經過本地層面的溝通以及兩方軍人對話後，中印士兵都離開了。

類似這種事件在中印就邊界問題有爭議時會出現，但已很久沒發生。消息人士補充說，就如過去一樣，兩軍都按照既定的協議相互解決這些問題。

中印士兵在2017年8月也發生類似事件，在拉達克（Ladak）班公湖（Pangong Lake）位於兩國實際邊境附近，雙方軍人發生爭執以及互相擲石。此前中、印就錫金附近的洞朗高原主權長期陷入爭議，印度認為當地是中國和不丹有爭議的地區，中國堅稱洞朗是固有領土。這件發生在實際控制線（LAC）附近的衝突，加劇兩國之間的緊張情勢。惟中國和印度在洞朗地區對峙超過2個月後，終在8月28日同意結束對峙。