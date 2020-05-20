【新冠肺炎】內地19日新增5例確診　本土4例均在吉林

撰文：朱加樟
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據國家衛健委，5月19日（周二）0時-24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例5例，其中境外輸入病例1例（在內蒙古），本土病例4例（均在吉林） ；無新增死亡病例。
5月19日內地新增確診病例5例，本土病例4例均在吉林：
吉林市舒蘭市、豐滿區落實各項防控措施，強化生活物資供應保障工作，確保生活必需品供應充足、物價穩定。（新華社）
境外輸入現有確診病例46例，累計境外輸入確診病例1708例。截至5月19日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例87例，累計治癒出院病例78244例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82965例。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者16例；當日無轉為確診病例；尚在醫學觀察無症狀感染者368例（境外輸入26例）。
5月19日，國家衛健委和吉林省衛健委官方通報數據的不一致，引發輿論關注。據吉林省衛健委20日通報，5月19日1-24時，全省新增本地確診病例1例（吉林市），是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診的，該病例住址為吉林市高新區。吉林省5月19日0時-1時新增3例本地確診病例已於19日進行通報。
（綜合報道）