【新冠肺炎】舒蘭群組已增至45人　鄰近蛟河市暫停全市公交客運

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，其中在吉林省吉林市舒蘭市出現的感染源不明病例，截至最新公布的數字，舒蘭群組至今已涉及45人，並且進一步蔓延至更多地方。繼長春市、吉林舒蘭市、船營區、豐滿區、昌邑區、長春市、遼寧省瀋陽市後，吉林市高新區亦錄得有確診病例。 吉林省至今所有本土病例幾乎都與舒蘭群組有關聯，舒蘭市政府在周二（19日）再發通知，表明違反「封城」等規定，將會給予從重行政處罰。 另一方面，由於疫情蔓延，吉林市另一個下轄縣級市蛟河市亦於同日宣布，由於周邊縣市疫情的嚴峻形勢，為防止疫情通過公共交通工具擴散、傳播，蛟河市即日起暫停全市公交客運服務，恢復時間另行通知。

舒蘭市早前宣布「封城」，市民出入都要檢測體溫。（新華社）

舒蘭市政府在通知中稱，全體市民必須積極配合掃碼、測溫、登記、防疫等工作，嚴格遵守居家隔離規定，如若違反「封城」等規定，公安機關將給予從重行政處罰，構成犯罪更會依法追究刑事責任。

通知又指，有發熱、乏力、幹咳等急性呼吸道症狀，未有及時到發熱門診就診或刻意隱瞞疫情、拒絕接受檢測、隔離或治療，造成傳染病傳播或有傳播危險，公安機關亦都會將依法追究刑事責任，即使尚不構成犯罪，公安機關仍會給予從重行政處罰。

吉林市的一個市場已將出口封閉。（中新社）

舒蘭群組至今共宗45宗病例，其中42宗為確診病例，3宗為無症狀感染者。官方至今尚未找到舒蘭群組的感染源，只知首宗病例是舒蘭市公安局的45歲洗衣女工，其沒有省外居住史、活動史，亦未未發現有境外、重點省份返回吉林人員接觸史。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友此前表示，感染源頭的可能性包括是與從俄羅斯輸入的病例有關。

（綜合報道）