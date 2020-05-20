【兩會2020】新聞發布會第一關　境外記者須提前接受核酸檢測

全國兩會（人大、政協會議）即將舉行。其中，5月20日下午舉行首場全國政協會議新聞發佈會，嚴格的防疫措施下，30多名境外媒體記者當日清晨趕到大會指定酒店，提前接受核酸檢測。

兩會駐地檢測現場。（北京新聞視頻截圖）

綜合媒體報道，5月20日6時，受邀出席全國政協新聞發佈會的境外記者抵達北京釣魚台大酒店。會務方已在酒店大樓外設置核酸檢測點，兩名防疫人員身着防護服，全副武裝準備就緒。在酒店外接受嚴格的證件檢查後，媒體被安排在酒店大樓外排隊等候檢測。

據介紹，核酸檢測的大約需要六小時出結果。等候期間，媒體被安排入住酒店客房單獨隔離。為避免嘔吐，記者們早上都空腹而來，來到指定的隔離房間，酒店已把每個人的早餐放在房間外。

據悉，5月20日15時舉行的全國政協十三屆三次會議新聞發佈會，記者需要在當天凌晨6時趕到相關酒店進行統一核酸檢測和封閉管理。21日下午全國政協十三屆三次會議開幕式，當晚的十三屆全國人大三次會議新聞發佈會，都需記者提前數小時到統一地點進行核酸檢測和封閉式管理。

22日上午舉行的十三屆全國人大三次會議開幕式，記者則要在21日到大會統一安排的酒店進行核酸檢測併入住一晚。待檢測結果合格後，記者方可在大會的統一安排下進入會場進行採訪。