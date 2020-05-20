【全國兩會】沈中陽遭撤全國政協委員資格　或已「出事」

因新冠肺炎（COVID-2019）疫情推遲的2020年全國兩會即將召開。全國政協常委會5月19日閉幕，通過關於接受相開進、臧紅請辭全國政協委員的決定，和關於免去沈中陽全國政協常委職務、撤銷其委員資格的決定。

2016年5月27日，沈中陽（左）在天津賓館。（微博@人體工程學李建軍教授）

今年58歲的沈中陽是一名器官移植醫生，現任天津市政協副主席，農工黨天津市委會主委，市第一中心醫院院長。

資料顯示，他曾經留學日本大學醫學部攻讀博士研究生，回國後歷任天津市第一中心醫院移植學部部長、市器官移植中心主任。

本港《星島日報》報道稱，沈中陽已經「出事」。

相開進是魯信投資控股集團有限公司總經理，臧紅曾任撫順市副市長。

此前有內媒統計，本屆全國人大代表和政協委員中有14人因違紀違法而落馬，他們的委員或代表資格被撤銷或被終止，將不會出現在今年的全國兩會上。其中涉及全國政協委員1人，就是黑龍江哈爾濱前政協主席姜國文。他於2019年9月24日被調查，2019年11月被撤銷全國政協委員資格，今年4月被逮捕。

全國兩會一般都在每年的3月舉行。受新冠肺炎疫情影響，今年兩會被迫推遲。這是中國近二十多年來首次推遲兩會舉行的時間，推遲時間長達近兩個半月。