【兩會2020】全國政協會議開幕　委員為抗疫烈士默哀一分鐘

5月21日起，中國正式進入2020年「兩會時間」。全國政協會議於5月21日15時開幕，委員們為在抗擊2019新冠肺炎（COVID-19）疫情中的犧牲烈士和逝世同胞默哀一分鐘。

據《工人日報》報道，這一分鐘的新增程序來自2月19日全國政協提案管理系統中一份142個字的提案。

該提案由總工會界別的全國政協委員馮丹龍提交，並在提交的隔天就得到全國提案委員會辦公室的答覆，表示「急事急辦」。馮丹龍指，這是她當選全國政協委員以來，提交字數最短，得到答覆最快的一份提案。

馮丹龍稱，這一分鐘不僅體現了人們對於生命的尊重，也是全國政協在接收委員提案、創新履職方式過程中實事求是的具體表現。

今年的兩會，因為新冠肺炎疫情的發生，與往年不同。

中共黨媒《人民日報》發文稱，壓力空前，形勢極不尋常。當前全球疫情和世界經濟形勢仍然嚴峻複雜，中國發展面臨的挑戰前所未有。「嚴峻複雜」「前所未有」之下，恰逢脱貧攻堅等「硬骨頭」任務到了緊要關頭。

文章表示，從不利方面看，新冠肺炎疫情影響巨大，將重塑全球政治經濟格局，使中國外部發展環境更加錯綜複雜。形勢怎麼看、目標怎麼定、工作怎麼幹？中央政治局會議日前已經釋放信號，而全國兩會將給出更明晰答案。