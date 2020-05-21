【兩會2020】夏寶龍今晚晤港區委員　料傳遞促23條立法訊息

第13屆全國政協會議今(20日)在北京召開，為期一周的全國兩會正式揭開序幕。其中焦點之一的應對香港反修例風波後局勢，第一天便上演「重頭戲」。據《香港01》記者獲悉，港澳辦主任夏寶龍將於今晚首次會晤全體港區政協委員，傳遞北京對港局勢的最新「指導思想」。 政圈人士估計，夏寶龍將向委員講述當前中美角力的尖銳及複雜形勢，以及香港在國家安全布局的重要角色，變相催促香港盡早落實《基本法》23條立法。 另外，全國政協主席汪洋今日在政協開幕時將發表工作報告，據了解，汪洋將提及強化港澳委員的政治責任和使命擔當，「堅定支持完善特區同憲法和基本法實施相關的制度和機制」。

在京的約百名港區全國政協委員已收到通知，今晚獲夏寶龍接見，屆時料談及香港在中美角力中的國家安全隱患問題。（中新社）

汪洋政協主席報告：堅定支持完善特區同憲法和基本法實施相關制度和機制

第13屆全國政協第三次會議將於下午3時在人民大會堂開幕，主要議程是聽取全國政協主席汪洋發表報告；第13届全國人大第三次會議在明日(22日)9時開幕，焦點為國務院總理李克強發表工作報告，下午召開一連兩個的小組會議，審議常委會工作報告和提案工作情況報告。因應疫情，本次大會的全體會議和小組會議都相應減少，其中一次以視訊會議方式舉行；下周三（27日）下午閉幕，較原來計劃縮短了4天半。

據了解，汪洋在今年工作報告中，提及港澳事務的主要有兩點，一是總結過去一年工作時，提到支持政協委員積極發聲，凝聚各界人士就「止暴制亂」發放正能量，一是提到未來會「做好大團結大聯合工作」，緊緊圍繞推動「一國兩制」行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支持完善特區同憲法和基本法實施相關的制度和機制；就港澳融入國家發展大局、港澳青少年教育培養等開展調研。去年汪洋在報告中鼓勵港澳委員要「旗幟鮮明反對港獨」。

就港澳青少年教育培養開展調研

值得關注的是，在京的約百名港區全國政協委員已收到通知，今晚獲夏寶龍接見，屆時夏寶龍將發表講話。夏接掌港澳辦逾三個月，至今未就香港局勢公開表態，今晚的會晤勢成為北京對港局勢最新取態的指標。

政界人士估計，夏寶龍將講述當前中美角力的尖銳性，以及香港在其中的角色，籲各委員未來支持盡快落實《基本法》23條立法。另有資深建制派分析，夏寶龍的份量及作風與前任張曉明不同，「佢無把握唔會隨便講，講得出就會做，港府和建制派都有交功課壓力。」

據悉，有比夏寶龍更高層級的領導人，將聯合召見港區人大代表及政協委員，日子定於23日（周六）或24日（周日）。

林鄭月娥以往回答23條問題時，多次提及政府「要創造有利條件」。(黃偉民攝)

《基本法》23條立法的爭議纏繞香港20年，趁「兩會」之際，建制派已率先出招鳴鑼開道。港區人大陳曼琪於兩會提案建議北京依基本法第十八條，將國家安全法納入基本法附件三直接在香港實施；港區人大代表吳秋北提議將23條列為全國性法律，再納入《基本法》附件三，由香港公布實施，以堵塞國安漏洞。

劉兆佳：港府再拖延會被視為欠擔當

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，近年中央對23條在香港本地立法的態度一向清晰。雖然過往總理李克強在工作報告中提及香港部份亦只會闡述原則性看法，但面對去年反收修風波出現暴亂事件、美國等西方國家頻頻插手香港事務，難以言斷北京會否在今年一改以往做法，直接在兩會發話警告國內敵對勢力。

行政長官林鄭月娥在競選特首時，政綱無承諾為23條立法，過往被追問有關議題時亦重申立法必須審時度勢。劉兆佳指，倘中央就有關問題在兩會高調「拍板」，香港政府有需要迎合中央對港的新策略佈局，林鄭的一貫說法將不適用，「會被認為是拖時間，缺乏勇氣和擔當」。至於北京會否已經為立法時間表設下死線，劉兆佳指難以揣測，「但可以肯定中央對立法的危機感及急迫感非常高」。