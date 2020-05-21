特朗普指中國致力令他落敗　胡錫進諷：他「助中國團結」望能連任

美國總統特朗普（Donald Trump）認為「中國希望美前副總統拜登（Joe Biden）贏得總統競選」。官媒《環球時報》總編輯胡錫進回應諷刺道指，中國希望特朗普連任，因為他「幫助中國團結」。

隨着美國大選臨近，特朗普不僅指責中國「瞞報疫情數據」，還稱中國政府「將盡其所能」讓他在11月的總統大選中連任失敗。他認為，中國為緩解貿易壓力，會希望美國民主黨候選人拜登獲勝。

5月20日晚，特朗普在推特（Twitter）發文稱，「中國正在進行一場大規模的虛假宣傳活動，因為他們迫切希望睡眼朦朧的拜登贏得總統競選，這樣他們就可以繼續剽竊美國，就像他們幾十年來所做的那樣，直到我出現（終止這一切）。」

對此，胡錫進轉發特朗普推文並回應稱，「中國網友真心希望你連任，因為你讓美國變得古怪、被世界討厭。你幫助中國團結起來，並憑一己之力讓國際新聞變得像喜劇一樣好玩兒。中國網友稱你為『建國』，意思是幫助建設中國」。

他還在第二條推文中直指美國嫉恨中國發展，胡錫進寫道：「中共讓中國擺脱了貧困，越來越多中國人過上了西方人一樣有房有車的生活。它讓中國強大，30年沒捲入任何戰爭。白宮充滿年邁多病貴族對一個蓬勃發展青年般的嫉恨。」

據悉，美國總統特朗普在中國網絡社區被稱為「川建國」，當特朗普的決策被中國網友認為對美國毫無好處，反而有益於中國時，中國網友便以「川建國」諷刺特朗普是中國派去美國潛伏的間諜。

上述推文獲中國網友贊同，網友在評論區寫道：「我們強烈支持特朗普連任，他想讓美國成為發展中國家，這會讓美國再次偉大。」