【新冠肺炎】特朗普揚言切斷中美關係　胡錫進：超出世人想像力

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，中美緊張關係持續升級。美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日威脅切斷所有中美關係，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文回擊。

胡錫進於5月14日在其個人微博發表評論稱，「特朗普聲稱，美國可以切斷整個中美關係，這樣美國可以節省5,000億美元。但就是這位總統不久前在記者會上建議新冠肺炎患者注射消毒劑來殺死身體裏的病毒，大家記住這一點，在聽他說要切斷與中國的整個關係，就不會吃驚了」。

另外，胡錫進還表示，「特朗普的表現愈來愈超出老胡和世界上很多人對一位正常大國總統的想像力」。

據悉，特朗普5月13日在接受霍士（Fox）商業新聞電視台採訪時，再次表達了對中國處理疫情方式的不滿。

特朗普說，疫情本可以也本應該被扼殺在中國，美國要求進入中國，但是中國拒絕了。他還指責「中國當初不允許武漢人去中國的其他地方，卻允許他們去世界其他地方。」

當被問到是否和中國國家主席習近平通了電話時，特朗普說：「我和他的友誼十分好，但是我現在不想和他說話。」

當被問到是否對中國採取制裁措施時，特朗普回應說：「我們有很多事情可以做，我們可以切斷所有（中美）關係。」他還說，這麼做美國就可以節省5000億美元。

此外，4月28日，胡錫進在個人微博稱，「美國甩鍋中國，進一步惡化中美關係，老胡作為站在最前線的將士之一，必然要火力全開，反擊美國的各種誣陷。」

4月29日，胡錫進在Twitter上寫道，「特朗普總統把100萬確診數看成是他的成就，顯示出這位美國領導人對此一點都不感到內疚慚愧。我們中國人將這種行為稱之為『喪事喜辦』，這是中國人最討厭的事。看來美國人脾氣真好。」