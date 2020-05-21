【北京暴雨】雷雨天氣致白晝突變黑夜　局地出現冰雹

全國兩會本周在北京登場，其中全國政協會議今日（21日）下午3時開幕之際，受強對流天氣影響，北京出現強降雨天氣，白晝如夜，大雨傾盆，局部地區更出現冰雹。不少網民拍下影片稱：「一抬頭還以為是凌晨4點。」

受暴雨天氣影響，北京5月21日下午白晝如夜。（京報網）

+ 3 + 2

北京市氣象台下午3時30分升級發布雷電黃色預警信號，預計至晚上9時，有雷陣雨天氣，並伴有冰雹和7級以上短時大風。

據介紹，在今日這場暴雨中，北京大部分地區降雨量3毫米至8毫米，局地20毫米至25毫米，最大小時降雨量20毫米左右。北京排水集團下午啟動防汛三級響應，隨後升級為二級響應，並專門出動16組保障單元，對兩會駐地開展雨中巡查。

就白晝變黑夜的現象，中央氣象台強天氣預報中心專家指主要是由短時強降雨引發。雲層厚度明顯增加和冰晶反射太陽光兩個因素共同導致到達地面的可見光明顯減少，宛如黑夜。在出現一般性降水時，雲層厚度為7公里至8公里以下，而發生強對流時，雲層厚度明顯增加，發展為10公里，甚至達17公里至18公里，穿透雲層的陽光顯著減少。同時，強對流發生時，雲層下部是雨滴，上部有大量冰晶，冰晶反射太陽光，使得穿透雲層的陽光減少。

（綜合報道）