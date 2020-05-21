特朗普指責中國對疫情卸責　中方：公道自在人心

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國擴散之際，美國總統特朗普（Donald Trump）連發數條推特（Twitter），指責中國方面散佈虛假信息，拼命想要掩蓋中國在全球範圍內造成的痛苦和傷亡，引發外界關注。 對此，中國外交部進行了表態。

這段時間以來，中美兩國在新冠肺炎疫情上爭執不斷。（Reuters）

在5月12日的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅就上述問題表示，在抗擊疫情的過程中，中國政府始終本着公開、透明、負責任的態度，堅持用事實說話。

他指出，「誰在全力以赴維護人民生命健康，誰在竭盡所能推動國際合作？我相信公道自在人心，世人會看得清楚」。

華盛頓對中國的指責在5月20日達到了高峰。特朗普連發數推說：「中國的某個瘋子剛剛發表了一份聲明，指責除了中國以外的所有人都應該為導致數十萬人死亡的病毒負責。請向這個笨蛋解釋，是中國的無能造成了全世界範圍的人員死亡，而不是其他事情。」

美國總統特朗普5月20日在Twitter再發文抨擊中國。（截圖）

對此，中國官媒《環球時報》總編胡錫進在推特上回應特朗普說：「我從沒有聽說中國有這樣的瘋子說出過這樣的話。所以我有理由懷疑，這個笨蛋是個虛構人物，他的原型就是你的團隊中的某個人，因為你的團隊中撒謊者太多了。」

事實上，這不是特朗普第一次指責中國應對不力導致世界遭殃。由於疫情給美國帶來巨大的人員傷亡和經濟損失，美國政府加大了火力抨擊中國當初隱瞞疫情，應對不力，進而導致全球遭殃。美國政府還醖釀向中國索賠。

而對於美國的指控和批評，中國外交部發言人趙立堅曾在5月20日的記者會上表示，國際社會對美方這種歪曲事實、自相矛盾、嫁禍於人、甩鍋推責、破壞國際抗疫合作的行徑普遍不認同。

趙立堅說，美方應致力於早日戰勝病毒。他還稱，「我們奉勸美方一些政客多反躬自省，停止政治操弄，將精力用在挽救更多生命上。」

據美國約翰斯·霍普金斯大學公布的實時統計數據顯示，截至北京時間5月21日13時32分，全球確診人數已超過500萬例，達到5,000,038例，累計死亡病例達328,172例。此外，美國新冠肺炎累計確診病例數和死亡數仍高居全球首位，分別為1,551,853例和93,439例。