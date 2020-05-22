【兩會2020．直播】政府工作報告：今年不設經濟增長具體目標

十三屆全國人大三次會議今日（22日）上午在北京人民大會堂開幕，聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告。當中包括一項審議人大常委提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》議案。 其餘議程包括：審議政府工作報告、中央和地方預算草案、民法典草案的議案、人大常委會工作報告，以及最高人民法院和最高人民檢察院的工作報告等。今日下午，各代表團舉行全體會議，審議政府工作報告和提案工作情況報告。

國務院總理李克強發表政府工作報告。（01直播截圖）

政府工作報告不提今年GDP增速具體目標

李克強發表的政府工作報告沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。今年要優先穩就業保民生。內地去年經濟增長目標定約6至6.5%，實際增長6.1%。

報告指，此舉有利於引導各方面集中精力抓好「六穩」、「六保」。「六保」是今年「六穩」工作的著力點。守住「六保」底線能穩住經濟基本盤；以保促穩、穩中求進，就能為全面建成小康社會夯實基礎。

報告說，今年一季度經濟出現負增長，生產生活秩序受到衝擊，但生命至上，這是必須承受也是值得付出的代價。

國家主席習近平出席全國人大會議開幕會。（01直播截圖）