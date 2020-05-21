兩會2020｜料推「港版國安法」堵國安漏洞　一文回顧23條前世今生

《基本法》23條立法自2003年擱淺以來，每每再提起都會觸動港人神經。現任特首林鄭月娥雖然多次強調會審時度勢，製造合適立法環境才重推23條，惟除著反修例風波令社會衝突加劇，中共對港方針轉趨強硬，重新推動立法的聲音漸起。 《香港01》獲得消息，今年人大會議議程包括一項全新的「港版國安法」，堵塞香港的國安漏洞，放在《基本法》附件三在港實施，惟消息強調，並非《基本法》23條立法。01記者就整理了23條的前世今生，讓讀者回顧一下23條的立法的由來及爭議所在。

1990年人大通過《基本法》，當中的第23條要求特區「自行立法」。（資料圖片）

1990年人大通過《基本法》，當中的第23條要求特區「自行立法」，禁止7種行為，包括叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府、竊取國家機密，外國政治性組織或團體在特別區進行政治活動，以及特區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

2002年，時任國國務院副總理錢其琛發表講話，希望香港儘快落實23條立法。同年9月，時任特首董建華領導下的特區政府頒布《實施基本法第23條諮詢文件》，建議將分散於法例內多項相關的條文抽出集中，另再重新寫成一條《國家安全法》，就原來未有包括在香港法律內的5項罪行，包括叛國罪、分裂國家行為、煽動叛亂罪、顛覆國家罪及竊取國家機密，作出明確及清晰的立法。

諮詢後未改爭議內容 交上立法會審議

文件一出旋即惹起社會反彈，憂慮港人一直享有的人權及自由備受打擊。有法律界人士認為，構成罪行的定義含糊難明，亦有人擔心會以言入罪。諮詢期間，時任保安局局長葉劉淑儀舉辦多場大學研討會，卻稱獲大多數市民支持，預期翌年7月立法，更多番爆出極富爭議性的言論，例如「希特拉都係民主選舉上台，佢都殺700萬猶太人」，最終以公務繁忙為理由取消餘下研討會。

大律師公會及香港律師會建議政府先發表「白紙草案」作為諮詢基礎，藉初步草擬的白紙黑字條文向公眾交待具體的立法建議，惟被葉劉駁斥指「難道計程車司機、酒樓侍應、麥當勞服務員會逐條跟我討論（草案）？」同年12月，6萬人上街、19萬名市民聯署反對立法，惟政府未理民意，於翌年2月刊憲《國家安全（立法條文）條例草案》，草案內容與諮詢文件大同小異，其後提交上立法會正式展開立法程序。

50萬人破紀錄上街抗議 董建華終撤回草案

2003年3月，沙士疫情全港爆發，23條立法程序未有減慢，由民建聯葉國謙擔任主席的《國安》法條例草案委員會，展開共63小時的審議工作。同年6月23日，世衛正式將香港疫埠除名，民間人權陣線隨即發起主題為「反對23條立法」的七一遊行，政府未有重視，葉劉更稱不排除遊行市民在假日將遊行「當作一項活動般參加」。

7月1日，逾50萬市民上街支持，董建華於5日就23條作出「三大讓步」，包括刪除可取締大陸從屬組織的條款、加入公眾利益抗辯理由，及取消警察入屋搜查權，但仍堅持如期立法。7月6日，自由黨田北俊辭任行政會議，反對政府倉促立法，亦令條例不可能在立法會取得足夠支持票通過。政府最終在7月7日凌晨宣布，無限期押後提交草案二讀，並在9月5日宣布撤回《國家安全（立法條文）條例草案》，承諾先搞好經濟，社會達成共識才再立法。

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反修例後重推23條聲音漸起 駱惠寧預言要激活法律

此後十多年，不斷偶有消息指政府欲重推23條，惟政府一直強調須審時度勢，尋找好的環境及條件才能推行，中央的治港方針亦轉為聚焦經濟發展。2019年6月，反修例風波掀起，由和平示威逐漸演變成激烈的警民衝突，西方多國亦就此多次發聲，例如美國介入宣布通過《香港人權與民主法案》，引起中央高度警剔。港澳辦及中聯辦連番換將，除發表聲明批評立法會內務委員會選主席事件，新上任中聯辦主任駱惠寧更發表講話，指香港維護國家安全的制度不夠完善，在關鍵時刻會成為致命隱患，要盡快在法律制度及執行機制層面下功夫、「激活法律」，令社會質疑是為23條立法舖路。

據悉，人大發言人將於今晚公布，透過《基本法》第18條將全新的「港版國安法」放在附件三在港實施，以堵塞香港的國安漏洞。