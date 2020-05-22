【兩會2020】李克強政府工作報告：完善傳染病直報和預警系統

十三屆全國人大三次會議於5月22日9時在北京開幕，國務院總理李克強作政府工作報吿。其中，針對疫情防控，官方提及了幾大任務要點，包括完善傳染病直報和預警系統等。

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，政府工作報吿提及，將加強公共衛生體系建設。堅持生命至上，改革疾病預防控制體制，完善傳染病直報和預警系統，堅持及時公開透明發布疫情信息。用好抗疫特別國債，加大疫苗、藥物和快速檢測技術研發投入，增加防疫救治醫療設施，增加移動實驗室，強化應急物資保障，強化基層衛生防疫。

新冠肺炎疫情爆發後，重災區武漢當地政府的應對能力受到外界嚴厲指責。2020年1月27日，武漢市長周先旺接受中國央視一對一採訪時，評價自己在疫情防控中的表現稱，可以打「80分」，他還透露，「我上報了，但沒權披露。」

這一點在2月11日武漢地方官媒旗下「漢網」的評論文章《何不給市長暖暖心》中可以得到印證。不少法律人士也為這一觀點提供了專業支撐：根據中國目前的傳染病防治法，依法披露疫情的責任主體是中國國家衛健委。

1月31日，已被免職的時任武漢市委書記馬國強接受央視採訪時，承認採取管控措施晚了，感到「內疚、愧疚、自責」，同時還提到兩個時間點：12月30日、31日，武漢已將情況上報中國國家衛健委。

而中國國家衛健委派出的專家組成員似乎並不認為武漢上報了疫情信息就可以把自己「洗白」。2月2日，輿論漩渦中的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發回應稱：其一，專家組拿到的資料有限，只有41例確診病例，當中有兩起聚集性病例，專家組也請教過中國疾控中心的專家，僅憑這些資料沒法得出「人傳人」的結論；其二，判斷不是一個人能做出的，而是集體一起研判，但研判的原始的資料有欠缺，甚至有些信息根本沒拿到，判斷上就會失誤。

時至當下，中國新冠肺炎疫情已逐步受控。如何在疫情防控的後半場發揮到各個政府機關的作用，成為中國需要面對的課題。