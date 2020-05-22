【新冠肺炎】單日再增兩宗病例　吉林舒蘭市聚集性疫情增至48人

內地東北地區新型冠狀病毒肺炎疫情反覆。在吉林省吉林市舒蘭市，早前出現感染源不明的確診病例，其後引發聚集性疫情，不但蔓延多地，病例數目如今更進一步增加至48人。 當地在周四（21日）新增的兩宗確診病例，都是來自舒蘭群組，是此前病例的密切接觸者。

據了解，上述48人之中，有45人是確診病例，其餘3人則為無症狀感染者。按照吉林省衛健委及遼寧省衛健委的數據，舒蘭群組包括有吉林省吉林市的42宗本土病例，其中舒蘭市有20宗、豐滿區有16宗、船營區有2宗、昌邑區有1宗、高新區有3宗，並有2宗無症狀感染者，以及有長春市報告的1宗無症狀感染者、遼寧省瀋陽市報告的3宗本土病例。

舒蘭市疫情嚴峻，當地已實行最嚴格管控措施。（新華社）

舒蘭群組在5月8日出現首宗病例後，至今14天來以來感染源仍無定論。但值得一提是，舒蘭市近日已啟動了新一輪倒查工作，目標人群有兩大類，分別為今年年初從俄羅斯返回及前來舒蘭市的人，時間跨度是1月1日至5月19日，並限定在3天內登記，以及4月1日以來到過發熱門診及藥店購買「一退兩抗」藥品的人。

對於感染源，國家衛健委救治專家組成員邱海波曾經提過，從基因的測序來講，吉林省和黑龍江省的病例多數都是輸入病例的關聯病例，患者體內的病毒完全一致，與湖北本土病例的病毒不太一樣。另外，吉林省和黑龍江省的確診病例，其體內病毒的攜帶時間亦較長。

（綜合報道）