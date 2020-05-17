【新冠肺炎】吉林市豐滿區實行嚴格管控：每戶每日派1人外出採購

吉林省新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情出現反覆，當地今日（17日）公布吉林市豐滿區新增3宗本地確診病例，並將該區風險等級由中風險調整為高風險。 當局亦發出全面加強疫情防控的通告，指出豐滿區今起實行嚴格管控措施，包括限制每戶每日派1名成員外出採購、封閉管控小區、關停娛樂場所等。

通告指出，對確診病例的密切接觸人員、次密切接觸人員、一般接觸人員，境外返吉人員和高、中風險地區返吉人員、旅居人員實行網格化、地氈式全面排查，所涉機構和個人必須依法無條件配合，不得隱瞞病史、密切接觸史，不得逃避隔離醫學觀察，拒不配合的，由警方依法採取強制措施。

通告續指，城區以居民小區為單位實施封閉化管控；設立防控監測點，24小時做好進出人員的測溫、掃碼、登記工作；每戶只派1名家庭成員每日可定時外出1次採購生活物資，除疫情防控工作、生病就醫、突發事件處置等需要外，其他人員不得外出。

通告要求，鄉村有路口設定專人看護，24小時嚴控人員外出，每戶每日只派1名家庭成員外出採購生活物資，如極特殊情況需出村的，須由村委會開具證明。城鄉居民原則上不能離開本市，確需前往外地的，須持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，方可登記出城。

通告要求，城鄉居民每戶每日只派1名家庭成員外出採購生活物資。（資料圖片）

通告還規定，疫情期間一律不得新出租房屋、新接待入住；加強對承租人員管控。強化藥店、診所管控，域內藥店停止銷售「一退兩抗」藥品（退熱、抗病毒、抗生素類藥品），個體診所全部關停。政務服務中心等對外辦公場所暫停對外開放，可採取網上辦理的方式為企業和群眾提供相關服務。全區各機關、企事業機構要加強對幹部職工的宣傳教育和監督管理工作，不聽謠、不信謠、不傳謠，要帶頭執行人員出行管控措施。

暫關停娛樂場所 全區餐飲機構禁堂食

此外，城鄉居民除工作、生活、就醫等必要需求外，原則上要做到不出門、不上街、不串門、不聚集。對於拒不聽從工作人員管理勸阻、聚眾鬧事的，由警方嚴厲打擊。

通告亦要求暫時關停娛樂場所，全區所有室內景區、影劇院、歌舞廳、遊藝廳、營業性演出場所、網吧、室內體育場館、棋牌室、麻雀館、桌球廳、浴池等人員聚集場所一律暫停營業；人員聚集性活動一律暫停舉辦；全區餐飲機構原則上禁止堂食。所有人員進入公共場所及乘坐巴士、的士、網約車等公共交通都必須戴口罩。

（微信公眾號「豐滿發布」）