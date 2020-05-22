【港版國安法】民進黨批干預香港自治　大陸國台辦駁斥

全國人大決定設立並審議「港版國安法」引發關注，台灣民進黨5月22日指責該法「踐踏香港的法治和自由，向世界宣吿香港『一國兩制』已死」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光回應。

馬曉光5月22日回答記者提問時稱，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制十分必要和重要，旨在堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。

全國人大設立並審議「港版國安法」的決定，獲北京三大涉港機構和香港特首林鄭月娥的支持。（新華社）

馬曉光進一步指，「一段時間以來，民進黨當局和『台獨』勢力同『港獨』勢力、國際反華勢力相互勾結，借『修例風波』等大肆插手香港事務，製造事端，污衊攻擊『一國兩制』，為『台獨』分裂張目。他們的圖謀絕不會得逞。」

同時，大陸國台辦奉勸民進黨及其當局立即停止對全國人大審議有關議案肆意攻擊、說三道四，停止對香港事務的政治操弄。「我們也希望島內一些政治勢力明辨是非，多做有利於香港繁榮穩定和兩岸關係和平發展的事。」

據全國人大公布的「港版國安法」具體內容，草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動以及外部勢力干預。全國人大常委會副委員長王晨提到，可根據需要，在港設立機構，履行維護國安職責。

草案還提到，香港特區行政長官應當就香港履行維護國安職責、開展國安推廣教育、禁止危害國安行為等情況，定期向中央人民政府提交報吿。

5月22日，第十三屆全國人民代表大會第三次會議在北京人民大會堂開幕。受全國人大常委會委託，全國人大常委會副委員長王晨作關於《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的說明。（中新社）

對此，民進黨新聞稿指出，「一旦『港版國安法』完成立法，將徹底感變香港命運，讓香港陷入更大的危機」，並對此表嚴厲譴責，稱將嚴密關注香港情勢的後續發展」。

但對於全國人大決定設立並審議上述草案，中央三大涉港機構均表態支持。

國務院港澳辦發言人稱，人大此舉十分及時，十分必要，十分重要，將為「一國兩制」行穩致遠築牢制度根基；外交部駐香港特派員公署發言人就「港版國安法」發表談話，指這是堵塞香港國安漏洞、維護國家主權安全的必要之舉；香港中聯辦發言人亦發表談話，稱「港版國安法」是堵塞國安漏洞的必要之舉，體現中央維護國安的堅強意志和堅定決心，體現對香港整體利益和港人根本福祉的堅決維護和最大關愛。

除此之外，特首林鄭月娥強調，相關決定完善了香港實施憲法和基本法有關國家安全的制度和機制，它沒有修改基本法，也沒有取代或排斥基本法第23條規定香港應自行立法禁止危害國家安全行為的憲制責任和法律義務。

林鄭還承諾，決定草案通過後，港府將全力配合中國人大常委會盡快完成有關立法，履行維護國家安全的職責，確保香港在「一國兩制」下的長期繁榮穩定。