【港版國安法】特朗普稱會強烈回應　中國外交部：外國無權干預

中國第十三屆全國人大三次會議將審議通過被稱為「港版國安法」的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。美國總統特朗普在當地時間周四（21日）被問到對「港版國安法」即將出台的看法，他表明一旦成事，美國會「非常強力地回應」。

對此，中國外交部發言人趙立堅在周五（22日）例行記者會上表明，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

趙立堅又重申，國家安全是國家生存發展的基本前提。放眼世界，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動。香港是中國的一個特別行政區，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

值得一提是，中國官方在周四確認「港版國安法」是十三屆全國人大三次會議的其中一個議程後，外交部在同日晚上有向各國駐華大使館發信，講解出台「港版國安法」的必要性，指香港已經成為中國國家安全的顯著風險來源，強調中央政府肩負維護國家安全的首要及最終責任，並稱香港的繁榮和長期穩定符合國際社會的共同利益，也符合維護各國在香港的合法利益，希望理解和支持中國的有關做法。

（綜合報道）