美國制裁33間中國機構　有華企指已做好預案：供應鏈以國產化替代

美國商務部周五（22日）宣布，將33間中國公司及機構列「實體清單」（Entity List），當中9間被控侵犯新疆少數民族人權，另外24間就被指為解放軍採購軍方使用的物資。 被列入的機構將無法與美企往來交易，有華企回應指，對該決議表示遺憾，且已對相應情況做好預案。

中國知名AI識別企業雲從科技被美國列入「實體清單」。（資料圖片）

據報道，遭制裁的中國企業大部分位於北京、上海、哈爾濱、四川等地，有中國公安部鑑識中心、知名學府哈爾濱工業大學，以及網絡公司奇虎360，軟銀投資的達闥科技，影像監控公司東方網力，知名AI識別企業雲從科技等。上述企業及部門被列入「實體清單」後，美國政府即可根據《出口管理條例》限制對這些機構出口、進口或轉口。

對此，雲從科技一位內部人士接受內媒採訪時表示，AI等前沿領域是美國打壓的重點，之前有不少企業受到制裁，公司已經預料到有這一天，「已經做了供應鏈國產化替代等儲備」。在一份公開聲明中，雲從科技也表示，「對該決議表示遺憾，並且已經對相應情況做好預案。」

雲端智能機器人運營商達闥科技則表示，對此深感遺憾，並呼籲美國政府盡快停止對達闥科技的不公正待遇。同樣「榜上有名」的奇虎360，其內部人士透露，目前仍在組織官方回應。360董事長周鴻禕表示，目前公司正在緊急討論，預計周六（23日）中午以後會做出官方回應。

針對美方將中國公司列入「實體清單」的做法，中國外交部發言人曾多次強調，中方堅決反對任何國家根據自己的國內法對中國的實體實施單邊制裁，並敦促美方停止錯誤的做法，避免給中美經貿關係造成進一步的衝擊。

（綜合報道）