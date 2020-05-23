美國制裁33間中國機構　稱侵犯新疆人權及為解放軍採購物資

美國商務部5月22日宣布，將33間中國公司及機構列「實體清單」（Entity List），當中9間涉及侵犯新疆人權，另外24間就被指為解放軍採購軍方使用的物資。這些實體分別位於中國、香港及開曼群島（Cayman Islands）等。

中美貿易：美國商務部5月22日宣布，將33間中國公司及機構列「實體清單」，圖為華盛頓州一個港口的貨物。（AP）

商務部工業和安全局（BIS）指出，9間中國公司和機構「在中國對維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數群體實施鎮壓、大規模任意拘留和高科技監控，過程涉及侵犯和踐踏人權的行為」。

當中中國公安部法醫研究所及新疆一家紡織公司，涉從事侵犯人權和虐待行為；雲從科技（CloudWalk）等7間商業公司就涉及高科技監控。美國2019年10月已以同樣理由，將新疆維吾爾自治區公安局和19個下屬機構，以及8間中國公司列入「清單」。

另外24間中國公司和機構，就被指為解放軍採購軍方使用的物資，與美國國家安全或外交政策利益背道而馳。當中包括北京計算機科學研究中心、哈爾濱工程大學、奇虎360等。

這些企業及政府部門被列入「實體清單」後，美國政府即可根據《出口管理條例》（Export Administration Regulations）限制對這些機構出口、進口或轉口。