【兩會2020】習近平：努力在危機中開新局　不能回計劃經濟老路

國家主席習近平5月23日上午看望了參加全國政協十三屆三次會議的經濟界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。 習近平強調，要堅持用全面、辯證、長遠的眼光分析當前經濟形勢，努力在危機中育新機、於變局中開新局，發揮中國作為世界最大市場的潛力和作用，明確供給側結構性改革戰略方向，鞏固中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢，鞏固農業基礎性地位，落實「六穩」「六保」任務，確保各項決策部署落地生根，確保完成決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務，推動中國經濟乘風破浪、行穩致遠。 習近平當日還表示，決不能不克服市場的盲目性，也不能回到計劃經濟的老路上去，要努力將市場的作用和政府的作用結合得更好一些。

習近平表示，要積極引導全社會特別是各類市場主體增強信心，鞏固中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢。

習近平5月23日上午看望了參加全國政協十三屆三次會議的經濟界委員。（新華視點）

習近平指，中國經濟發展前景向好，但也面臨著結構性、體制性、週期性問題相互交織所帶來的困難和挑戰，加上新冠肺炎疫情衝擊，目前中國經濟運行面臨較大壓力。我們還要面對世界經濟深度衰退、國際貿易和投資大幅萎縮、國際金融市場動盪、國際交往受限、經濟全球化遭遇逆流、一些國家保護主義和單邊主義盛行、地緣政治風險上升等不利局面，必須在一個更加不穩定不確定的世界中謀求中國發展。

「要站在歷史正確的一邊」

習近平說，中國經濟潛力足、韌性強、迴旋空間大、政策工具多的基本特點沒有變，面向未來，要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，加快構建完整的內需體系，大力推進科技創新及其他各方面創新，形成更多新的增長點、增長極，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局。

習近平強調，現在國際上保護主義思潮上升，但我們要站在歷史正確的一邊，堅持多邊主義和國際關係民主化，推動建設開放型世界經濟。同時，要牢固樹立安全發展理念，加快完善安全發展體制機制，補齊相關短板，維護產業鏈供應鏈安全，積極做好防範化解重大風險工作。

22日，習近平參加十三屆全國人大三次會議內蒙古代表團的審議。（新華社）

習近平指，到2020年確保中國現行標準下農村貧困人口實現脫貧、貧困縣全部摘帽、解決區域性整體貧困問題，是中共對人民、對歷史的鄭重承諾，要努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，付出更加艱辛的努力，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利。

習近平強調，做好「六穩」工作、落實「六保」任務至關重要。「六保」是中國應對各種風險挑戰的重要保證，同時，要在「穩」和「保」的基礎上積極進取。

不能回到計劃經濟的老路上去

習近平又強調，各地區各部門各方面要強化責任擔當，不折不扣抓好中共中央決策部署和政策措施落實，要在務實功、求實效上下功夫，力戒形式主義、官僚主義。

在會上，有的委員談到，要堅持從完善市場機制出發，推動要素市場化配置。習近平指出，黨的十八屆三中全會一錘定音：讓市場在資源配置中起決定性作用，同時要更好發揮政府作用。經過改革實踐，我們認識到，決不能不克服市場的盲目性，也不能回到計劃經濟的老路上去，要努力將市場的作用和政府的作用結合得更好一些，這是一個止於至善的過程。