【世衛大會】116國支持獨立調查　習近平最新表態駁孤立說

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球持續肆虐，為期兩天的世界衛生大會（WHA）周一（18日）在日內瓦開幕。會前，美國和盟國紛紛對中國和世衛組織在應對疫情的表現提出批評，並要求對疫情起源和世衛組織疫情期間的表現展開獨立調查。對此，中國國家主席習近平表達了自己的態度，稱調查需在疫情受到控制後，且由世衛組織主導，堅持公正客觀原則。

第73屆世界衛生大會視頻會議除聚焦新冠肺炎疫情外，還進行人事選舉，其中中國外交官員李松當選為大會副主席。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）強調，必須把公共衛生放在發展的中心位置，要建設更健康、安全、公平的世界，建設一個更強大的世衛組織。

習近平實際並不反對就病毒源頭展開調查，但強調必須到疫情結束後。（新華社）

而就在近期，美國總統特朗普（Donald Trump）頻頻向世衛組織發出威脅，先是斷供該組織的資金，最新則表示要退出世衛組織，引發爭議。目前美國確診病例已超150萬，死亡病例超9萬。

對於此次會議內容，英媒路透社5月18日稱，看到的相關文件顯示有116個國家要求就病毒全球大流行展開獨立調查，該要求出現在歐盟向大會提交的一份決議案中。

目前決議草案還未通過，但歐盟一名外交官聲稱，目前看決議將獲通過，從政治上說，現在有一個共識，即要對整個世衛組織體制進行評估，調查病毒起源，但還不是馬上調查。

期間，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱，要調查病毒來源，以及為何會如此快速在全球傳播，但現在不是恰當的時刻，整個世界應團結合作，遏止病毒，「要麼走出大瘟疫，要麼失敗」。

據報道，歐盟的決議草案得到多國支持，包括澳洲、英國、加拿大、印度、日本、俄羅斯，在194個成員國中，已有116個國家表示支持。

特朗普近來不斷就疫情擴散指責中國。（Reuters）

從中國輿論場的反應看，俄羅斯加入這一決議草案聲援團中，令不少中國網友倍感意外。一些聲音甚至諷刺中國當初就不應該與俄羅斯加深兩國關係。目前俄羅斯已確診近30萬人，僅次於美國。

而長期對中國持偏見態度的美國之音5月18日稱，無論是歐盟的決議草案，還是116個國家支持，甚至是中國的戰略伙伴俄羅斯加入，都說明中國正在面臨着外交孤立。

不過，據德國媒體報道，參會的外交官稱，儘管對世衛組織的工作有截然不同的表態，但中國和美國也在會上提出上述要求，即就病毒源頭展開調查。顯然中國也同意調查，至於孤立一說，至少在會上無從談起。

實際上，中國國家主席習近平在5月18日的視頻大會上就已表達真正態度。他說，全力搞好疫情防控是當務之急。

至於調查，習近平表示，中國支持在全球疫情得到控制後，全面評估全球應對疫情工作，總結經驗，彌補不足，但他也強調，這項工作需要科學專業的態度，需要世衛組織主導，堅持客觀公正原則。

在習近平談及「科學性調查」前，西方多個國家內部早已出現針對中國的「政治性調查」，認為中國不僅是病毒起源地，也是造成全球大流行的元兇，甚至發起司法調查，試圖起訴，要求鉅額賠償。這都遭到北京反對。

在此次視頻大會上，習近平還宣布，中國的新冠肺炎疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，向發展中國家提供可及性和可擔負性的服務。

相比之下，特朗普卻在5月15日表示，美國將推出「曲率速度行動」，力爭在年底製成一款可用疫苗，且必須優先供應美國人。