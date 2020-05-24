【兩會2020】被問是否戰狼外交　王毅：中國對蓄意中傷一定回擊

國務委員兼外交部長王毅今日（24日）出席十三屆全國人大三次會議記者會，就「中國外交政策和對外關係」回答記者提問。 被問到中國的外交手段越來越強硬，甚至有媒體稱之為「戰狼外交」，是否放棄韜光養晦的原則時，王毅表示，中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，但對於對於蓄意的中傷，一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴。

王毅表示，尊重記者提問題的權利，但其角度值得商榷，「凡事都應有一個是非判斷，人無是非，難以立信；國無是非，難以立世。」

他強調，中國始終奉行的都是獨立自主的和平外交政策。不論國際風雲如何變幻，都將高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，恪守維護世界和平、促進共同發展的宗旨，同各國開展友好合作，把為人類作出新的更大貢獻作為我們的使命。

王毅指，中國的外交政策，建立在五千年優秀文明的傳統之上。中國自古就是公認的禮義之邦，中國人愛好和平、崇尚和諧，以誠待人，以信為本。從來不會主動欺凌別人，但同時，中國人是有原則、有骨氣的。對於蓄意的中傷一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴。對於無端的抹黑，一定會擺明事實真相，堅決維護公平正義和人類良知。

他續指，中國外交的未來，致力於與各國共同構建人類命運共同體。既然各國同在一個地球村，就應該和平共處，平等相待；就應該有事一起商量，而不是一兩個國家說了算。為此，中國一貫主張世界要走向多極化，國際關係要實現民主化。這一主張與人類文明進步的方向完全一致，與絕大多數國家的願望完全一致。不管中國發展到什麼程度，都不會在國際上稱王稱霸，都將始終站在世界各國的共同利益一邊，站在歷史發展潮流的正確一邊。那些總想給中國扣上霸權帽子的人，恰恰是自己抱著霸權不放的人。

王毅稱，希望各國能夠本著人類命運共同體的理念，相互之間多一些支持、少一點指責；多一些合作，少一點對抗，大家真正攜起手來，共同為世界開闢更加美好的未來。