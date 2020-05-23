北京電影學院作品被批太灰暗　網民：中國電影不能只有《戰狼2》

北京電影學院（簡稱北電或北影），一直是中國一所專門培養電影專業人才的高等學校，張藝謀、陳凱歌、賈樟柯、文牧野等著名電影人都是北影的學生。

最近有內地媒體報道指，北京市委自去年開始巡查各所高校，日前發表報告，點名批評北電學生作品的題材過於灰暗，必須整改。

北京電影學院（簡稱北電或北影），多年來出過不少大導演告和大明星，張藝謀、陳凱歌、賈樟柯、文牧野等都是這學校的學生。（微博圖片）

北京電影學院與中央戲劇學院、上海戲劇學院並列中國三大培養戲劇影視藝術人才的學校，俗稱為科班。過往出過不少大導演和大明星，是中國電影藝術的搖籃。

據內地媒體報道指，北京市委去年巡視了北京電影學院等12所高校，北京紀檢監察網近日發布了市委對高校的報告，點名批評北影學生的作業題材過於灰暗，偏離了主旋律，必須整改。

據內地媒體報道指，北京市委去年巡視了包括北京電影學院等12所高校，北京紀檢監察網近日發布了市委對高校的報告，點名批評北影學生的作業題材過於灰暗。（微博圖片）

有業內人士在網上轉發一張截圖，指出是巡視人士對電影學院的意見，指出「電影學院人才培養有嚴重的問題，學生作業灰暗，與社會主義文藝的要求相距甚遠，必須整改。」同時，這份通報也指出，12所市屬高校黨委，在管黨、治黨方面太薄弱，「落實中央規定時精神不到位、推動教育改革不夠有力、幹部隊伍擔當，意識不強等都出現問題。」

對於這個報告，有不少內地網民都表示為電影業的發展感到擔憂，慨嘆中國電影不能只有《戰狼2》、《紅海行動》、《流浪地球》，對於學生失去創作的自由，為中國電影的未來感悲觀。

對於這個報告，有不少網民都表示為電影業未來的發展感到擔憂。（微博圖片）

爭議源於1999舊作

據知，惹起批評的原因之一，懷疑是與導演程耳自編自導自剪，當年在北京電影學院上學時的畢業短片作品《犯罪分子》有關，這部1999年的影片片長只有31分鐘，主演是徐崢和黃奕。

《犯罪分子》是導演程耳自編自導自剪，1999年在北京電影學院上學時的畢業短片作品。（影片截圖）

有指《犯罪分子》獲封為「北電史上最牛學生作品」，是學院1999年那屆畢業生的聯合作業。當時在學院播出後，獲得全場掌聲，有影評指電影水準超出學生作品，多年來成為學弟妹的範本。

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未有罪有應得便是罪

《犯罪分子》這部舊作最近經過數碼化後，在網上再掀起關注，據知電影的風格都幾商業，講述一個年輕的攝影店老闆胡天（徐崢 飾），與弟弟一起住，有次去醫院探病時，知道媽媽要做手術，急需去籌一筆錢給母親醫病。他想向朋友借錢但遭拒絕，女朋友黃奕無能為力，一次意外讓胡天在酒店執到一筆巨款，雖然可幫助母親治病，但之後便要走上逃亡之路。



有影迷看過電影後大讚作品把商業及文藝平衡得不錯，而戲中的犯罪分子最後是逃之夭夭，逃過法律制裁、在面露微笑下的畫面結束，其沒有額外加上字幕，說犯罪分子遭逮捕等結局，這也是令觀眾印象深刻的原因。有網民指出︰「這樣精彩又有意味的結局，在如今的電影語境下恐怕是再也看不到了。」

徐崢在戲中的角色，意外執到一班巨款。（影片截圖）

不過，短片一直因「技術原因」沒有廣泛流傳，直至早前有人將菲林電影數碼化，令片段再引起外界關注，口碑相當不錯。徐崢當時零片酬幫助北影的學生，而導演程耳99年畢業於北京電影學院導演系之後2012年的《邊境風雲》，2016年由章子怡、葛優、淺野忠信主演的《羅曼蒂克消亡史》也是他的代表作。

有很多舊版人民幣，最後他決定拿到醫院給媽媽做手術。（影片截圖）

對此，北京市委近日出報告點名批評北影學生的題材太灰暗，偏離主旋律，言論也引起網民熱烈討論，有人更指出︰「思想箝制對電影人是致命的」、「這種限制對電影人的影響實在可怕。」