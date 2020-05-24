【新冠肺炎】武漢病毒所所長首次現身回應質疑　升遷史曾遭質疑

新冠肺炎疫情在中國武漢爆發後，武漢病毒所一直身陷輿論旋渦。5月23日，武漢病毒所「80後」所長王延軼接受了中國環球電視網（CGTN）的專訪，就一系列與新冠病毒相關的問題進行了回應。 王延軼本人升遷迅速，從沒有行政級別的基層研究員到病毒所所長（正廳級），僅僅用6年時間。不過，她發表在國際權威學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）上的論文只有2篇，在生物學期刊《細胞》（Cell）子刊更只有1篇。外界曾有聲音質疑，王延軼升遷可能與其丈夫、武漢大學副校長、全國政協常委舒紅兵有關。

此前，海外一直有聲音質疑，病毒是從武漢病毒所泄漏。對此，王延軼23日表示，這種說法完全是無中生有的。她指出，武漢病毒所最早是在2019年的12月底，12月30日，才第一次接觸到，當時還是叫「不明原因肺炎的臨床樣本」。

武漢病毒所所長王延軼。（武漢病毒所官網）

關於王延軼，除了武漢病毒所被懷疑病毒洩露之外，本人經歷也曾遭受外界質疑。

資料顯示，王延軼1981年出生，2004年畢業於北京大學生命科學院，此後出國求學，進入美國科羅拉多大學（University of Colorado）醫學院攻讀碩士學位，畢業後回國，進入武漢大學生命科學院任教，並在工作期間獲得武大博士。

王延軼的丈夫是武漢大學副校長舒紅兵，2011年曾當選為中國科學院院士。而外界質疑，王延軼在獲得博士學位後，段時間內取得一系列晉升，均與其丈夫有關。

2010年11月，剛剛拿到博士學位5個月的王延軼，直接成為武漢大學生命醫學院副教授。此時，該院院長即舒紅兵。

舒紅兵（左二）帶領團隊在做實驗。（網絡圖片）

2012年，王延軼任中科院武漢病毒所分子免疫學學科組研究員、學科組長。此時，舒紅兵是中科院院士。

2014年11月，王延軼被評為中國傑出青年，此時舒紅兵是武漢大學副校長，中國政協委員。

2018年12月，王延軼在升遷為武漢病毒所所長後，又成為武漢市第十三屆政協委員會委員。此時，舒紅兵為中國政協常委（副部級）。