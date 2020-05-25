【人均近百萬】發改委：中國總資產超1300萬億　靠多年發展形成

國家發改委副主任寧吉喆昨日出席國新辦記者會時表示，中國總資產超1300萬億元（人民幣，下同），是多年的投入、多年的發展形成的。

寧吉喆表示，市場經濟從會計學、統計學的角度是資產負債經濟，企業都有資產負債表，國家也有資產負債表。根據十八屆三中全會的要求，國家統計局編制全國的資產負債表。最新的資產負債表表明，中國的總資產已經超過1300萬億元。這不是憑空而來的，都是多年的投入、多年的發展形成的。

寧吉喆表示，中國的總資產已經超過1300萬億元。以14億人口計算，人均約93萬元。（中新社）

他指出，中國的基礎設施，無論是交通、通信、能源、水利，還是市政，都已經在這些投入的支撐下形成很有效的資產。中國具有世界上分類最完備的產業體系，這也不是憑空而來的，都是投資簡單再生產、擴大再生產帶來的。所以要促進一定合理的負債投資，形成大量有效的資產，這樣就能使得經濟發展和民生保障有更加紮實的物質技術基礎。

寧吉喆強調，要正確處理債務和經濟的關係，發揮好地方政府債務促進經濟社會發展的積極作用，地方專項債務使資金跟著項目走，有三個「用於」：一是主要用於黨中央、國務院重大決策和重大戰略的項目；二是用於有一定收益的公益性項目；三是用於資本性支出，不得用於經常性支出。這些資金還要帶動民間資本，促進有效投資，擴大內需，保持增長，就能夠產生更多有效的資產。