【新冠肺炎】國家發改委：在重大疫情防控及應急物資保障有弱項

國務院新聞辦公室在周日（24日）舉行新聞發布會，其中國家發改委副秘書長趙辰昕表示，中國在重大疫情防控的能力、在應急物資儲備保障的能力上，還存在一些短板和弱項，對此國家發改委已經在調整優化中央預算內的投資結構，並正聚焦五大建設任務，分別為重大傳染病檢驗檢測能力和應急響應能力建設、重大傳染病患者集中救治能力的建設、重大疫情救治基地的改造升級建設、重大傳染病的隔離場所改造建設，以及要做好應急物資的保障體系建設。

對於重大傳染病檢驗檢測能力和應急響應能力建設，趙辰昕稱國家發改委會加快改善疾控機構的設施設備條件和水平，要爭取盡快實現每個省區市都有一個生物安全三級（P3實驗室），每個地級市爭取實現有一個生物安全二級（P2實驗室），「通過這種建設，讓重大疫情快速檢驗檢測、快速發展、快速響應的能力大大提高。」

武漢病毒研究所設有中國首個生物安全第四等級實驗室（P4實驗室）。（資料圖片）

而重大傳染病患者集中救治能力的建設，趙辰昕指國家發改委要構建重大傳染病患者集中救治的體系，將會支持直轄市、省會城市、規模較大的地級市建設傳染病醫院或者相對獨立的綜合性醫院的傳染病區。至於人口規模較少的地級市，亦會要指定符合條件的醫療機構作為傳染病患者的定點收治醫院。在縣城，會要求結合補短板的工作，加強縣級醫院的建設，通過分層、分級、分類的建設，形成一個大的傳染病患者的救治體系，要增強救治體系的彈性和韌性，一旦有突發的疫情發生，就能夠有備無患，從容應對。

第三項的重大疫情救治基地的改造升級建設，國家發改委會認真考慮各個不同省份人口規模等相關的情況，支持每個省區市依托當地高水平的中西醫醫療機構，改造升級一到三間重大疫情的救治基地。救治基地要考慮到平時和重大疫情時相結合，平時能夠收治危重癥患者，重大疫情發生的時候，能夠把患者集中進行救治。另外，還會有機結合儲備一批重癥患者救治、普通患者監護，還有方艙醫院設施設備等一批應急物資。平時要保證當地醫院正常的需求和使用，有重大疫情發生的時候，要服從國家統一調度。

第四的重大傳染病的隔離場所改造建設，國家發改委要結合這次武漢方艙醫院改造建設的經驗，支持一些地方把大型的體育場館、體育設施、展覽館、會展中心等設施，在新建、在建的項目當中充分考慮到應急的需求，對場館設計、通風系統、後勤保障系統、上下水等通道、預留的接口都要考慮進去。同時要制定出未來一旦需要運用的預案，真正發生重大疫情或者突發情況，就能夠快速讓這些場所轉變成輕症患者救治的場所或者是隔離的場所。

國家發改委指將會做好應急物資的保障體系建設。（中新社）

至於最後的做好應急物資的保障體系建設，首先是要健全應急物資採購供應體系，要統籌國際和國內，要保障採購供應鏈能夠安全可靠。其次是構建比較堅強的應急物資儲備體系，要吸引多方參與，爭取形成政府的儲備、企事業單位、社會的儲備和家庭的儲備形成合力。同時，要盡快提升應急物資生產動員的能力和調運保障的能力，一旦有需要就能夠快速源源不斷地生產供應和補充，而且調運過程要有多方協同聯動機制。

（央視新聞）