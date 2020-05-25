【港版國安法】栗戰書：相信一定能順利完成立法任務

全國人大會議今日（25日）舉行第二次全體大會，全國人大委員長栗戰書發表人大常委會工作報告。他表示，人大會議審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，相信經過共同努力，一定能夠順利完成重要的立法任務，為維護國家安主權、安全、發展利益，確保香港長期繁榮穩定提供更有力的法治保障。

全國人大5月25日在人民大會堂舉行大會，由人大委員長栗戰書、最高法院院長周強及最高檢檢察長張軍，分別發表人大常委會工作報告、最高法院工作報告及最高檢察院工作報告。（央視截圖）

根據議程，十三屆全國人大三次會議今日舉行代表小組會議，審議民法典草案及《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（俗稱「港版國安法」）

栗戰書今日下午在第二次全體大會發言時強調，人大常委會聽取審議國務院關於香港特別行政區維護國家安全情況的報告，根據憲法及香港基本法，提出今次的決定，是在新形勢下，堅持和完善一國兩制制度體系、堅持依法治港維護憲法和基本法、確定特區憲制秩序的重大措施，符合包括香港同胞在內的全體中國人民利益。

關於人大常委會今後工作部分，栗戰書提到，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對基本法解釋制度，從國家層面建立健全特區維護國家安全法律制度和執行機制。

他還表示，會堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力，在九二共識的基礎上，推動兩岸關係和平發展。