港版國安法｜董建華指香港現曙光　如沒計劃分裂國家無理由害怕

中央出手為香港制定「港版國安法」，全國政協副主席董建華今日（25日）下午3時，透過「團結香港基金」進行網上直播首度開腔回應立法事宜。 董建華表示，國安法立法建議令不少香港人鼓舞，形容在經歷多番折騰後，香港終於出現曙光。他指中央已表明立法只針對極少數人，如沒有計劃分裂國家、串連外國勢力干擾香港事務，實在沒有任何理由感到害怕或憂慮。

全國人大會議正審議「港區國安法」，並將於本周四（28日）進行表決，再交由人大常委會制定草案內容。

指反對派縱容暴力 外國勢力介入

董建華表示，國安法立法是為了充分保護國家香港及每一個人，希望大家以客觀理性態度看待立法，明白其重要性及必要性。他又說，立法是為了保護國家安全，確保主權統一及領土完整，以及重大利益不受內外的影響。

他強調，中國公民有義務維護國家安全，國家主權是人民的保障，安邦定國的重要基石。他又指，現時的國際形勢百年未見，自去年反修例風波起，外國勢力肆無忌憚介入，有人鼓吹「港獨」及自決，亦有西方反華勢力介入，社會已不能再容許這些事情發生。

董建華說，立法是為了保護社會安定，指23條一直未能完成，令香港成為國家安全風險口，批評無休止的示威令秩序混亂，市道蕭條，香港經濟元氣大傷，失業率更創下十年新高，「這是一家人受到的痛苦」。

他批評反對派縱容暴力，甚至揚言否決立法會所有撥款，反問是否要讓香港辛苦建立的一磚一瓦，付諸流水。他又指，香港人不應該有「起底」等日子，人大立法有效制止、懲治社會騷亂活動，只有社會穩定才能追求心中所想。

董建華。（資料圖片）

提三點建議 「國安法非洪水猛獸」

董建華提出三點建議，第一是必須發聲支持人大制定的「港版國安法」。他指香港身在國際博弈戰場，卻一直缺乏執行的機制及法律，成為國安短板，如今國際的形勢複雜多變，絕不可以令香港淪為反華勢力的基地，人大絕對有需要及責任行使《基本法》賦予的權利堵塞缺口。

第二是市民必須認識到，過去一年極端暴力的事件，是因為港人受到不同勢力的煽動，產生了錯誤的意識及判斷，需加強教育應對，培育青少年正確價值的思維，社會各界應馬上行動，加強市民對憲法及《基本法》正確的認識，提升民族認同及對維護國安的責任感及使命感。董建華特別提到，應花時間幫助下一代走出困境，為他們的將來打出應該有的天下，覺得現時做得不足，自言年紀很大，但會在這方面花更多的時間。

第三是必須對「一國兩制」充滿信心，批評有人危言聳聽、散播謠言，稱「港版國安法」會令香港失去民主、自由及國際金融中心的地位 ，甚或指「一國兩制」已死，是毫無事實根據的惡言惡語，目的是製造恐慌。

董建華重申，人大的立法重要原則，包括堅持及完善落實「一國兩制」，切實保障港人合法權益，原有的資本主義及生活方式保持不變，港人享有的自由比歷史上任何時間要多，在經濟、民生、政治等各領域皆有不可比擬的優勢。他強調，中央經過深思熟慮才立法，絕不會令現時《基本法》保障的自由受到影響，維護國安就是保障「一國兩制」行穩致遠最基本、最有力的途徑。

董建華呼籲，要對「一國兩制」成功落實及國家發展有信心，今日的中國積極參與不同國際事務，尤其在疫情上打出一場漂亮戰役，並為各國提供物資及經驗，中國人比任何時間更有能力及信心達成復興中華民族的目標，香港應把握「一國兩制」的獨立優勢發光發熱。

他又比喻香港過去一年得了重病，形容國安法非洪水猛獸，而是救助香港走出困局的良藥，符合港人及中央利益。他強調，國家重視及珍惜香港，現在港人是時候展示責任及擔當，為國家穩定作出貢獻的關鍵時刻。