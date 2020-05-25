新冠肺炎│康希諾公布新冠疫苗I期臨床試驗結果：值得進一步研究

中國製藥企業康希諾生物股份公司研製的一種實驗性新冠肺炎（COVID-19）疫苗，該疫苗臨床試驗I期研究結果已公布，引起外界關注。

據內媒《新京報》5月25日報道，康希諾發布有關新冠病毒疫苗（腺病毒載體）（以下稱為Ad5-nCoV疫苗）臨床試驗I期研究結果為Ad5-nCoV疫苗接種後28天可耐受，並具有免疫原性。健康成人中，接種後第14天產生快速的特異性T細胞反應。

對此，康希諾表示，上述發現表明，Ad5-nCoV疫苗值得進一步研究。

人類當前面臨新冠肺炎大流行的現實，疫苗或許是能徹底終結疫情的唯一手段。（新華社）

報道指出，Ad5-nCoV疫苗為重組5型腺病毒載體COVID-19疫苗，由康希諾與中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發，採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

Ad5-nCoV疫苗I期臨床試驗的目的是評估重組5型腺病毒載體COVID-19疫苗的安全性，耐受性和免疫原性。該腺病毒載體疫苗表達嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒2（SARS-CoV-2）株的刺突糖蛋白。

康希諾介紹，項目組在中國武漢開展了一個Ad5載體COVID-19疫苗的劑量遞增、單中心、開放標籤、非隨機的I期臨床試驗。按順序登記年齡在18至60歲之間的健康成人，並將其分為三個劑量組，肌內注射疫苗。

康希諾表示，主要終點是免疫後7天內的不良事件；安全性觀察持續到接種後的第28天。ELISA法測定特異性抗體，以SARS-CoV-2病毒和假病毒中和試驗測定疫苗誘導的中和抗體，以酶聯免疫斑點法和流式細胞儀來評估T細胞反應。

而關於Ad5-nCoV疫苗臨床試驗I期研究結果的研究論文已發表於國際知名醫學期刊《刺針》（The Lancet，內地譯柳葉刀）。

陳薇院士團隊與康希諾生物股份共同公司研發。的重組新冠病毒（腺病毒載體Ad5-nCoV）疫苗。（中國軍網）

據5月22日《刺針》發表的研究結果顯示，康希諾的疫苗似乎可以安全使用，在108名健康志願者中，大多數人都產生了免疫反應。

康希諾憑藉上述研究結果，躋身於全球100多種正在研製中的候選新冠肺炎疫苗的領跑者之列。

不過，第一階段試驗僅僅標誌着人體試驗的開始。需要進行更多研究以確保這一候選疫苗能夠有效保護人體免受新冠病毒感染。據官媒新華社報道，上個月康希諾的這一候選疫苗進入第二階段試驗。

陳薇團隊4月12日在湖北武漢展開 II 期人體臨床試驗，84歲高齡的武漢人熊正興，在女兒陪同下完成疫苗接種，成為年齡最高的志願者。（中國日報）

據美國《華爾街日報》消息，中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇表示，能夠引發免疫反應並不一定意味着疫苗能夠保護人類免受新冠病毒感染。她說，要讓這種疫苗普及，還有很長的路要走。

據悉，該疫苗由中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士與康希諾生物股份共同公司研發。

在第二階段試驗中，研究人員計劃在大約500名受試者中測試低劑量和中劑量疫苗。康希諾此前稱，加拿大衛生部門批准了在該國的一項三期臨床試驗申請。