傳白宮討論重啟核試驗　中方：嚴重關注望美方維護核不擴散體系

時隔近30年，美國國家安全官員在一場內部會議中討論了重啟核試驗的可能性。對此，中方回應。

在5月25日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅首先表示對相關問題嚴重關注。他同時強調，《全面禁止核試驗條約》是國際核軍控體系的重要支柱，該條約雖未生效，但禁止核試驗已成為國際規範。條約對推動核裁軍、防止核武器擴散、進而維護世界和平與安全具有重要意義。包括美國在內的五核國均已簽署條約，並作出了「暫停核試驗」的承諾。但美國是開展核試驗次數最多的國家。

特朗普政府高官討論重啟核試驗，中國專家指背後原因可能是美方打算研製一種全新的核武器。（AP）

中方敦促美方「承擔起應盡的義務，恪守承諾，切實維護條約的宗旨和目標，多做有助於維護國際核裁軍與核不擴散體系的事，不要在破壞全球戰略穩定的道路上越走越遠。」

此前，美國《華盛頓郵報》5月23日援引美國政府高級官員消息稱，美國國家安全部門高級官員在5月15日舉行的會議上討論了進行核試驗的問題。討論的理由是美政府認為，俄羅斯和中國似乎正在進行低當量核武器試驗。

消息人士表示，會議參與者未就此問題做出任何決定，且美國官員在此問題上出現了嚴重分歧。而另一位知情人士則指出，最終決定採取其他措施，以「應對來自俄羅斯和中國的威脅，避免重啟核試驗」。

報道還稱，美國政府的一位消息人士認為，從核軍控談判的角度來說，向俄羅斯和中國展示美國可以進行「快速試驗」可能是有益的。

據報道，核試驗的主要目的有兩個，一是檢查現有核武庫的可靠性，二是嘗試進行新的核武器設計。美國前一次核武器的全面測試發生在1992年，由洛斯阿拉莫斯國家實驗室（ Los Alamos National Laboratory）進行，是美國共1,030次核試驗中的最後一次。