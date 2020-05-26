兩會2020｜習近平部隊代表團講話：疫情防控鬥爭充分體現改革成效

國家主席、中央軍委主席習近平26日下午在出席十三屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。 他發表講話稱，全軍要自覺把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，堅定信心，迎難而上，在疫情防控常態化前提下扎實推進軍隊各項工作，堅決實現國防和軍隊建設2020年目標任務，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。

習近平對全軍部隊執行新冠肺炎疫情防控任務情況給予充分肯定。習近平指，這場疫情防控鬥爭對軍隊是一次大考，軍隊在疫情防控鬥爭中發揮了重要作用、作出了突出貢獻。

習近平說，新冠肺炎疫情對世界格局產生了深刻影響，對中國安全和發展也產生了深刻影響。他說，要堅持底線思維，全面加強練兵備戰工作，及時有效處置各種複雜情況，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全域穩定；要探索疫情防控常態化條件下練兵備戰方式方法，因時因勢搞好科學調控，加緊推進軍事鬥爭準備，靈活開展實戰化軍事訓練，全面提高軍隊遂行軍事任務能力。

5月25日，十三屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。圖為解放軍和武警部隊代表團走向會場。（中新社）

習近平指出，這場疫情防控鬥爭對國防和軍隊改革是一次實際檢驗，充分體現了改革成效，同時也對改革提出了新要求。

要求軍隊醫學科研拿出更多硬核產品

他說，軍隊要如期完成既定改革任務，對疫情防控工作中暴露出的新情況新問題，要注重用改革創新的思路和辦法加以解決；要發揮軍隊醫學科研優勢，加快新冠肺炎藥物和疫苗研發，拿出更多硬核產品；要堅持向科技創新要戰鬥力，加強國防科技創新特別是自主創新、原始創新；改革創新關鍵在人，要構建「三位一體」人才培養體系，打造德才兼備的高素質、專業化新型軍事人才方陣。

習近平強調，要編制好軍隊建設「十四五」規劃，注重同國家發展佈局相協調，搞好戰略層面一體籌畫，確保規劃品質。

習近平最後指出，軍隊要在完成好軍事任務的同時，支援地方經濟社會發展，支持打贏脫貧攻堅戰，協助地方做好維護社會大局穩定工作。

習近平此前還曾參加了本屆人大內蒙古代表團及湖北代表團的審議。